Синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає українців

За станом на 12:00 14 липня, в Харкові випала рекордна кількість опадів на добу - 87 мм. Однак Діденко заспокоїла у Фейсбуці, що циклон з фронтами та сильними дощами, який викликав негоду на північному сході, поступово залишає Україну, пише Politeka.net.

Зараз сильні опади відсуваються, залишивши на 15 липня невеликі й, ймовірно, помірні дощі на північному сході України, на Півночі, а також - у Вінницькій області, і з районами в Черкаській області та Кропивницького.

15 липня невеликі локальні дощі можливі в середу на Волині, Рівненському регіоні та в Карпатах.

Сухо і сонячно очікується у всіх неперерахованих областях.

Українців чекає антициклон Yoann, який витіснить дощі, температура буде на рівні від +21 до +26 °C. На півдні - від +26 до +28 °C, на крайній півночі місцями від +18 до +20 °C.

У Києві найближчим часом буде комфортна температура. Так, 15 липня не очікується сильних опадів, можливий лише невеликий дощ. Температура повітря підвищиться до більш комфортних 23 °C.

Протягом тижня прогнозується підвищення температури у більшості областей - від + 23 до + 29 °C. Однак на Заході буде свіжіше - від +19 до + 24 °C.

Діденко нагадала, що вже пролетіла перша половина літа, а тому варто вже активніше накопичувати свої спогади про нього.

Нагадаємо, через сильний дощ 13 липня у багатьох містах відбулися ПП. Так, наприклад, у Дніпрі підтопило будинки, вода потрапила в громадський транспорт, розмиті дороги і т. д. Також каналізаційна система міста не справляється з такими сильними опадами, через що в місті затопило вулиці.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

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