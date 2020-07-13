Публіка не встояла від шарму 43-річної української гумористки, актриси з "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олени Кравець

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок красуні в Instagram опублікували архівний знімок, на якому актриса позує в царственій позі.

Олена постала в білому комбінезоні, що сидить на ній ідеально, з підібраним вгору волоссям і традиційною чарівною усмішкою.

Кравець зручно всілася в кріслі, поклавши руки на бортики і закинувши ногу на ногу - все в її позі говорить про жіночність та силу.

"Сонечко😍😍😍"; "Краща!!!❤️"; "😍Згодна👏", - не втрималися шанувальники артистки.

Раніше ми повідомляли, Олена приголомшила витівкою на сцені, в результаті якої її ледь не госпіталізували.

«Коли непередбачуваність – твоє друге ім'я», — коротко йдеться в повідомленні в Instagram зірки.

На опублікованих кадрах Кравець під час зйомок гумористичної передачі намагається довести своїм підопічним, що вона така ж непередбачувана, як і Оля Полякова.

Для цього вона дістає кабачок і починає його жувати. У відповідь на закиди, гумористка зізнається, що у неї на них алергія. Паралельно у неї починається алергічна реакція — зірці нібито стає важко дихати. У цей момент Кошовий не стримався і розсміявся від душі.

В залі тут же просять викликати «швидку». А Кравець, як ні в чому не бувало, в цей момент зізнається, що просто розіграла.

Також ми розповідали, як Кравець похвалилася відпочинком на своєму улюбленому українському курорті.

«Моя Одеса⚓️, мій друг дитинства, Вже скільки років, а ти все та ж», – підписала кадри артистка.

Нагадаємо, що усміхнена Кравець підкорила чином в піджаку на голе тіло.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець розкрила невідомі факти про заражену вірусом Зеленської.