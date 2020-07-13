Такого від них не очікували

Андрій Данилко та Інна Білоконь покрасувалися на екранах в ретро-образах

Знімок з артистами з'явився на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram, передає Politeka.net.

На фото «Вєрка» в особі Данилко та її «мама» – Білокінь – постали в ретро-образах, що нагадали українцям про відомих детективів.

Так, Данилко одягнений у характерний плащ і капелюх-казанок, а його образ доповнюють забавні накладні вуса. У ньому шанувальники артиста тут же впізнали легендарного бельгійського детектива з романів Агати Крісті про Еркюля Пуаро.

У свою чергу «мама Вєрки Сердючки» позує у вишуканій сукні і червоному піджаку, накинувши на одне плече хутряну накидку. На її голові красується милий чорний капелюшок з вуаллю.

Українці активно коментують знімок артистів.

«Пуарючка», «Який Пуаро», «Хоч це і не в тему) але перша думка була Гітлер капут», «Не визнала. Станете ще багатшими», «Настрій на весь тиждень а мама яка у вас – аристократка», «Яке перевтілення. Супер, міняйте образи», «Мама тигриця», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Інна Білоконь опублікувала в Instagram фотоколаж з нічної прогулянки по місту. В житті артистка зовсім не схожа на свого ексцентричного сценічного персонажа.

Інна постала перед шанувальниками з розпущеним волоссям, без макіяжу і в непримітному вбранні. За фото відразу і не впізнаєш відчайдушну маму Сердючки.

Нагадаємо, мама Вєрки Сердючки показала красеня-чоловіка і вразила видом в звичайному житті: рідкісне фото.

Як повідомляла Politeka, Данилко розповів про реєстрацію в кандидати у депутати: "Шалено щасливий, що...".

Також Politeka писала, що у Андрія Данилка з'явився відомий "син", помітна схожість: "Просто один в один".