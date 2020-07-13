Прохолодна погода поки не планує йти з України

Про це у своєму Facebook розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, прохолодне повітря завтра, 14 липня, охоплюватиме більшість території України.

"Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +18+23 градусів. На Півдні, традиційно, та на південному сході буде тепліше, комфортні +20+26 градусів. Вітер повіватиме з північного заходу і періодичними поривами додаватиме прохолоди", - зазначила Діденко.

Що стосується дощів та грозових злив, то готуватися слід мешканцям Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.

В інших українських регіонах можуть бути місцями локальні дощі, а без істотних опадів лише на Півдні та Сході.

"У Києві вівторок обіцяє бути свіжим, а з огляду на вечірню та нічну температуру повітря й зовсім прохолодним. Вночі, ввечері, вранці +13+17 градусів - брррр, а вдень таке собі літо, +18+20 градусів. Істотні опади в столиці - навряд, такий собі десь невеликий дощик. Тому дихайте вільно, уважно стежте за прогнозом погоди і за самою погодою", - резюмувала Наталка Діденко у своєму новому прогнозі погоди.

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За словами синоптика Леоніда Горбаля, останній місяць літа запам'ятається українцям спекою і мінімальною кількістю опадів.

Горбаль у спілкуванні з журналістами зазначив, що останні дні липня будуть дощовими, але дуже теплими, а температура встановиться на рівні +27…+29 градусів. Така погода буде і на початку серпня.

"2 серпня очікуються невеликі дощі на сході і півдні України, після настане суха і спекотна погода. До 11 серпня температура буде коливатися в межах від 26 до 33 градусів тепла вдень та +18…+20 вночі", – продовжив синоптик.

Довгоочікувана прохолада прийде в Україну вже в двадцятих числах серпня.

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