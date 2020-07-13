Стало відомо про нову трагедію в родині зірки Голлівуду Джона Траволти

Про це пише Politeka.net.

Сумну новину у своєму особистому мікроблозі Instagram повідомив сам Джон Траволта.

Зокрема, він повідомив, що його 57-річна дружина Келлі Престон "програла боротьбу з раком".

Дружина зірки "Кримінального чтива" останні два роки боролася з онкологічним захворюванням.

"З дуже важким серцем я повідомляю вам, що моя прекрасна дружина Келлі програла свою дворічну боротьбу з раком молочної залози... Моя сім'я і я завжди будемо вдячні її лікарям і медсестрам в Онкологічному центрі ім. М. Д. Андерсона, всім медичним центрам, які допомогли, а також її багатьом друзям і близьким, які були поряд з нею... Я деякий час буду з моїми дітьми, які втратили свою матір, тому вибачте мене заздалегідь, якщо ви не будете чути нас якийсь час. Але, будь ласка, знайте, що я відчую вашу любові в наступні тижні і місяці. Вся моя любов...", - написав він у своєму Instagram.

Варто відзначити, що перша дружина Джона Траволти також померла від онкологічного захворювання. У 1977 році актор повинен був зіграти весілля з Даяною Хайленд, але дівчина померла напередодні церемонії.

Вже через 11 років Джон Траволта зустрівся з Келлі Престон, яка народила йому трьох дітей. Але і на цьому проблеми не закінчилися. У січні 2009 року старший син Траволти Джетт помер у віці шістнадцяти років в результаті епілептичного нападу, викликаного синдром Кавасакі, у ванній кімнаті будинку сім'ї Траволта на Багамських островах.

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