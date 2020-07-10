37-річний російський виконавець Сергій Лазарєв захопив свіжим кадром з відпустки

На своїй сторінці в Instagram співак опублікував фото, на якому він плавав у морі, передає Politeka.net. Судячи з усього, артист коротав час у відкритому морі, так як він накинув на себе рятувальний круг. Лазарєв широко посміхався, виглядав щасливим і радісним.

Варто відзначити, що в кадр потрапило підкачане тіло співака.

«Сонця, любові, щастя!», - підписав знімок Лазарєв.

За годину його фото зібрало понад 45 тисяч лайків. Не стрималася співачка Анна Семенович і теж поставила сердечко під постом колеги. В коментарях йому залишили масу приємних слів.

«Круто!», «Красень! Заздрю, що на морі купаєтеся», «Вай. Яка мила і красива посмішка, я просто не можу відвести погляду від вас», «Скільки радості в одному кадрі», «Спасибі! І вам побільше таких сонячних і щасливих днів! Ви заслуговуєте їх як ніхто інший!», «Дельфіни були супер!», «Ах! Красунчик», "Боже, що за сонечко купається", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що годиною раніше Лазарєв презентував свою нову пісню «Я не можу мовчати». Артист назвав цю пісню своїм літнім хітом.

«Любов - почуття, знайоме кожному! Коли закоханий, хочеться про це кричати на весь світ!!! Нехай ця пісня стане піснею вашого літа!», - заявив Лазарєв.

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