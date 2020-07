View this post on Instagram

Друзья!!! Свершилось!!! Уже ЗАВТРА!!! В ПЯТНИЦУ!!! в 14:00 !!! ПРЕМЬЕРА нового клипа от Артура Пирожкова на песню #ПеретанцуйМеня Участвуйте во всепланетном челлендже, учите движения, снимайте свои видео, отмечайте @arthurpirozhkov и ставьте хэштег #ПеретанцуйМеня в @instagram и @tiktok !!! Лучшие попадут в сторис или ленту моего Instagram, а кто-то!!! станет героем нового видео от Артура Пирожкова на моем YouTube канале!!! Остался всего ОДИН ДЕНЬ!!! Учите танец!!! #ПеретанцуйМеня #премьеРА #завтРАаааа