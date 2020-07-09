Популярний російський виконавець Олександр Ревва (Артур Пирожков) запалив на вулиці під свою нову пісню

Як передає Politeka.net, відео з рухами для челенджа артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. Ревва був одягнений у чорні штани і майку. Демонструючи свою підкачану фігуру, він закликав вивчити разом з ним рухи.

«Друзі!!! Сталося!!! Вже завтра!!! Прем'єра нового кліпу від Артура Пирожкова на пісню #ПеретанцуйМеня. Беріть участь у всепланетному челленджі, вчіть рухи, знімайте свої відео…Кращі потраплять в сторіс або стрічку мого Instagram», - повідомив Ревва.

За три години відео з танцем подивилися понад 360 тисяч осіб. В коментарях йому залишили масу позитивних відгуків.

«Рухи сам на дозвіллі придумував?!», «Шикардос», «Чи не Бузова хореограф?», «Ви найкращий виконавець у Всесвіті!», «Ось це класно)) вчу», «Сашка-красень, талант. По-любасу будуть рекорди за переглядами. Удачі, харизматичний Ревва», «Новий літній хіт і танець», «Нееее, Артура Пирожкова нереально перетанцювати», - пишуть шанувальники артиста.

Як відомо, сьогодні багато зірок роблять ТікТок челенджи в підтримку нової пісні. Так, нещодавно подібний конкурс запустив Потап. Десятки зірок, в тому числі і Олександр Ревва, станцювали під пісню групи Мозги «Чікабамбуні».

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