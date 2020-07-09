Знаменита російська актриса Лія Ахеджакова розкрила пророцтво, яке зробила мати актора Михайла Єфремова перед смертю
Слова передає видання «Собеседник».
«Те, що з Мішею сталося, звичайно... Аллочка Покровська, його мама і дуже дорога мені людина, незадовго до смерті говорила: «Я так нервую — Мішу або посадять, або вб'ють». Ось що таке материнське серце», — поділилася актриса.
Ахеджакова додала, що вважає, ніби в цій справі є важливі деталі, яких поки не озвучують.
«Мені здається, і тут я прислухаюся до порядних і розумних людей, які незалежно розслідують цю аварію, що є якісь дуже важливі деталі, про які ми не знаємо. І зараз я схиляюся до того, що у цієї справи є режисер», — зазначила актриса.
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Ахеджакова також додала, що відео з камер спостереження, яке потрапило в мережу, може бути змонтованим.
«Я не знаю, що було з Мішею, але є, наприклад, полковник поліції зі Смоленська, який все життя займався цими дорожніми аваріями. Так ось він докладно розбирає це ДТП і наполягає, що відео з дорожніх камер змонтовано. І немає ніяких підстав думати, що це конспірологія. Ні! Там багато дивного. П'яні люди іноді не володіють собою. Я не знаю, хто Міші підливав і з ким він випивав. Але бачу, що на телебаченні щодо Єфремова твориться просто шабаш», — висловила свою думку про події актриса.
Податкова відсудила у Михайла Єфремова 117 тисяч з-за боргів за джип "Гранд Черокі", на якому він потрапив в аварію на Садовому.
Повідомляється, що актор не доплатив за авто 117 650 транспортного податку. Мировий суд Хамовнічеського району стягнув цю суму з Єфремова за запитом ИФНС №4.
Однак, після аварії це авто вже навряд чи придатне до подальшого використання. Зараз воно припарковано на службовій стоянці поліції.
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