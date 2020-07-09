Хочеш не хочеш, а починаєш вірити в прокляття

33-річна зірка популярного американського серіалу "Хор" Ва Рівера, яка зіграла чирлідершу Сантану Лопес, таємничо зникла під час прогулянки на воді з сином

Так, актриса разом з 4-річним сином по імені Джосі вирушила відпочити на озеро Бенкеті в Національному лісі Лос-Падрес, штат Каліфорнія. Дівчина орендувала човен близько години дня. Через три години хлопчика в рятувальному жилеті знайшли в човні самого, а його мати зникла безвісти.



Як повідомив шериф округу Вентура, Рівера імовірно потонула під час купання. Зараз тривають пошуки тіла загиблої.

Машина знаменитості була виявлена неподалік на парковці - з незайманими речами в салоні.

Примітно, останнім фото, опублікованими в Instagram Рівери, став зворушливий кадр з малюком. Дівчина ніжно обіймає сина.

"Тільки ми удвох", - йдеться у підписі.

Дізнавшись про трагедію, користувачі відразу ж припустили, що серіал "Хор" - проклятий. Справа в тому, що це вже не перше нещастя, яке трапляється з акторами цього проекту.

Так, раніше актор Корі Монтейт, що виконав одну з головних ролей в "Хорі", помер у Ванкувері в Канаді на 32-му році життя. Вкрытие показало, що причиною смерті стало токсичне отруєння організму після вживання героїну в суміші з алкоголем.

Ще одна зірка Марк Саллинг покінчив з собою, не витримавши звинувачень у педофілії. Під час обшуку в його будинку поліцейські виявили більше 50 тисяч фотографій і відеозаписів забороненого змісту.

"Відчуття, що серіал прокляли. Один актор помер, інший виявився педофілом, тепер це.. Дуже шкода"; "там один від передозу помер і ще один покінчив життя самогубством. Та й Ва мала якісь проблеми з законів начебто в насильстві звинувачувалася або щось в цьому дусі"; "Який жах!!! Проклятий проект :(((", - комменитируют в мережі, що сталося.

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