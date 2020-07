View this post on Instagram

Вот оно - родительское счастье;))) Раньше мы падали в лепестки роз, а теперь в мягенькие подгузники Libero Touch. 👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼👶🏼 Музыка | @romandudaofficial 🤍 #verakekelia #веракекелия #liberotouch