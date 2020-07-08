Зірка Студії «Квартал 95» Віра Кекелія вразила шанувальників жіночним образом на Івана Купала
Артистка «Жіночого Кварталу» поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На фотографії зірка позує під відкритим небом в спокусливому вбранні. На ній яскраво-жовте плаття з відкритими плечима і глибоким вирізом, який відразу ж привертає до себе увагу. Свій образ Кекелія доповнила величезним вінком з диких трав і квітів з нагоди свята Івана Купала. Артистка позує, пильно дивлячись у камеру.
Її прихильники не могли пройти повз такий знімок і тут же засипали зірку лайками і компліментами.
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«Красуня», «Гарнюняяя!!», «Красиво», «Як чудово», «Гарне фото», «Дуже красива», «Шалено красиве фото», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Кекелія приголомшила домашніми кадрами з чоловіком, артистом Романом Дудою. Віра опублікувала свіже відео, в якому показала любовні втіхи з чоловіком.
У пари тільки нещодавно народився син. Ця подія, безумовно, внесло свої корективи в їх безтурботне до цього сімейне життя. Як бачимо, будучи наодинці, вони час дарма не втрачають - милі ніжності викликали фурор в соцмережі.
Віра і її чоловік у білих футболках обнялися, поцілувалися в губи і, щасливі, стрибнули в ліжко.
"Ось воно - батьківське щастя;))) Раніше ми падали в пелюстки троянд, а тепер в м'які підгузники", - підписала кадри Кекелія.
Нагадаємо, щаслива Кекелія після пологів стрибнула з чоловіком в ліжко, відео.
Як повідомляла Politeka, усміхнена Кравець з "Квартал 95" підкорила образом в піджаку на голе тіло: "Верх досконалості".
Також Politeka писала, що сувора блондинка з «Квартал 95» спустила піджак і підкорила спокусливим нарядом: «Йопта, ураган».