Зірка Студії «Квартал 95» Віра Кекелія вразила шанувальників жіночним образом на Івана Купала

Артистка «Жіночого Кварталу» поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На фотографії зірка позує під відкритим небом в спокусливому вбранні. На ній яскраво-жовте плаття з відкритими плечима і глибоким вирізом, який відразу ж привертає до себе увагу. Свій образ Кекелія доповнила величезним вінком з диких трав і квітів з нагоди свята Івана Купала. Артистка позує, пильно дивлячись у камеру.

Її прихильники не могли пройти повз такий знімок і тут же засипали зірку лайками і компліментами.

«Красуня», «Гарнюняяя!!», «Красиво», «Як чудово», «Гарне фото», «Дуже красива», «Шалено красиве фото», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кекелія приголомшила домашніми кадрами з чоловіком, артистом Романом Дудою. Віра опублікувала свіже відео, в якому показала любовні втіхи з чоловіком.

У пари тільки нещодавно народився син. Ця подія, безумовно, внесло свої корективи в їх безтурботне до цього сімейне життя. Як бачимо, будучи наодинці, вони час дарма не втрачають - милі ніжності викликали фурор в соцмережі.

Віра і її чоловік у білих футболках обнялися, поцілувалися в губи і, щасливі, стрибнули в ліжко.

"Ось воно - батьківське щастя;))) Раніше ми падали в пелюстки троянд, а тепер в м'які підгузники", - підписала кадри Кекелія.

Нагадаємо, щаслива Кекелія після пологів стрибнула з чоловіком в ліжко, відео.

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