В Україні триває розгляд справи щодо відповідності Основному Закону положень постанови Кабінету міністрів про введення карантина

Відповідне подання вніс Верховний суд, пленум якого прийшов до висновку, що деякі обмеження порушили право українців на свободу пересування, мирні зібрання, підприємницьку діяльністі і на доступ до медичної допомоги, передає «Оглядач».

При цьому юристи говорять про невідповідність карантину нормам законодавства ще з моменту його введення.

Зокрема, вони відзначають, що деякі обмеження конституційних прав, які з'явилися через карнтин, вимагали введення надзвичайного стану з боку президента і Верховної Ради, і не могли бути тільки відповідальністю Кабміну.

Остаточний вердикт у цьому питанні тепер повинні винести судді КС. Юристи відзначають, що неконституційність карантину цілком може бути підтверджена.

Однак тут є важливий нюанс. Відповідно до статті 57 Конституційного суду України, термін провадження не може бути більше трьох місяців. А якщо подання визнано невідкладним – не більше одного.

Але в суді деякі справи лежать нерозглянутими ще з 2014 року.

"Їх зараз завалили справами і по землі, і по мові, і по тому ж карантину. Тому рішення може затягнутися. Просто все, що стосується Конституційного суду, часто зачіпає політичні аспекти, і право вже не спрацьовує. Грубо кажучи, якщо буде політична воля, то розглянуть швидко", – каже юрист Олександр Марусяк.

Тим часом підприємці не чекають рішення КС і вже подають свої позови в суди з вимогою від влади компенсацій за заборону вести бізнес, недоотримання прибутку і збитки через карантин.

Але юристи попереджають, що отримати компенсацію українцям буде непросто. Щоб отримати надію - треба йти в суд, але шансів на те, що його рішення порадує зовсім небагато.

"Теоретично у нас є в Конституції норма, що зобов'язує виплачувати компенсацію, якщо якісь рішення будуть визнані неконституційними. Але на практиці немає чіткого регулювання, як це буде робитися", – сказав Марусяк.

"На жаль, у нас немає закону, який би передбачав відшкодування збитків за неконституційні дії. Звичайно, можна йти в суд, але це все складно, і я припускаю, що ніяких виплат тут не буде, хоча це було б справедливо", – пояснює Кириченко.

Відзначимо, в Україні за результатами першого кварталу 2020 року збитки великих і середніх підприємств склали 4,9 мільярда гривень, що зафіксовано вперше за кілька років.

Частка збиткових підприємств зросла до 41%, якщо порівняти з 27% в I кварталі 2019 року.

Нагадаємо, українцям назвали основне джерело розповсюдження вірусу: "Найчастіше заражаються в..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський пригрозив українцям перевірками, вводяться нові жорсткі заходи: "Люди платять гроші..."

Також Politeka писала, що названа дата нового удару вірусу: вчені терміново звернулися до ВООЗ після важливого відкриття, «люди більше не можуть…»