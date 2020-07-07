Зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк добре себе почуває після тривалого лікування

Про це пише КП.

За інформацією журналістів, родині Анастасії Заворотнюк усе лікування обійшлося в 12 млн рублів.

«Кажуть, фігурист продав квартиру в Ялті, щоб оплачувати лікування, а на усі питання про фінансову допомогу незмінно відповідав: Нічого не потрібно», - затверджують обізнані інсайдери.

Telegram-канал Sotheby's Life, в свою чергу, повідомив, що після виписки Анастасія Заворотнюк перебралася в свій розкішний триповерховий особняк, площа якого складає 900 кв. м.

Повідомляється, що артистка повернулася в свій шикарний будинок, чия вартість перевищує кілька мільйонів доларів, ще кілька місяців тому.

"За цю ціну Заворотнюк і Чернишов отримали 900 кв. м житлової площі з розкішним ремонтом. Всередині є власний спортзал і басейн. Окрему увагу заслуговує прилегла територія. Від інших ділянок сім'я актриси відгородилася огорожею з кованими елементами. Також дивани, які стоять на вулиці, і рослини-ландшафтний дизайн, схоже, був ретельно продуманий", – інформує Telegram-канал.

Раніше ми повідомляли про те, що судові пристави оголосили полювання на родичів Завоторнюк. Відомо, що зіркова сім'я накопичила борги, які тепер вимагають погасити.

Повідомляється, що у матері Заворотнюк є борг за квартиру в розмірі майже 46 тисяч рублів. Платежі за житло перестали надходити саме в той момент, коли з'явилася перша інформація про тяжку хворобу "прекрасної няні".

Згідно з рішенням суду, жінка в обов'язковому порядку зобов'язана погасити заборгованість. Такий вердикт феміда винесла ще в 2018 році, але судові пристави оголосили полювання лише зараз.

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