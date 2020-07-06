Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко виконала новий жаркий танець на камеру в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«2 дні на ПП 🥦🥬 з … (марафон) 2 рази в тиждень качаю 🌰 в @... 2 рази ліпимо прес 💪🏽 і тягну шпагати з… . Коли я буду з кубиками - кордони відкриють. 100% информасьен», — йдеться у повідомленні

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко в облягаючому спортивному вбранні виконує жаркий танець на камеру, демонструючи елегантні вигини.

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2 дня на ПП 🥦🥬 с @hcvm_diet (марафон) 2 раза в неделю качаю 🌰 в @the_fit_premium 2 раза лепим пресс 💪🏽 и тяну шпагаты с @_.loe._ Когда я буду с кубиками- границы откроют. 100% информасьён 😉 #djNana #anastasiadomination

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«Бомбезний», «посмішка на мільйон», «чітка», «у цьому відео прекрасно все», «твоя посмішка це щось неероятное», «ух ти, красуня», «Побільше стрибових вправ», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний образ і розповіла про цікавий

На фото Кумейко позує в чорному платті з величезним декольте, зате без білизни. Образ Анастасія доповнила стильними окулярами, а волосся вирішила зібрати у вузол. Красуня в руках тримала метелика і дивилася на неї з великим інтересом.

"Пам'ятаю, як в дитинстві, озброївшись сачком, полювала за різнокольоровими пурхають створіннями. З захопленням милувалася чарівними візерунками на крилах".

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