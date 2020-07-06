Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко виконала новий жаркий танець на камеру в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«2 дні на ПП 🥦🥬 з … (марафон) 2 рази в тиждень качаю 🌰 в @... 2 рази ліпимо прес 💪🏽 і тягну шпагати з… . Коли я буду з кубиками - кордони відкриють. 100% информасьен», — йдеться у повідомленні

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко в облягаючому спортивному вбранні виконує жаркий танець на камеру, демонструючи елегантні вигини.

«Бомбезний», «посмішка на мільйон», «чітка», «у цьому відео прекрасно все», «твоя посмішка це щось неероятное», «ух ти, красуня», «Побільше стрибових вправ», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний образ і розповіла про цікавий

На фото Кумейко позує в чорному платті з величезним декольте, зате без білизни. Образ Анастасія доповнила стильними окулярами, а волосся вирішила зібрати у вузол. Красуня в руках тримала метелика і дивилася на неї з великим інтересом.

"Пам'ятаю, як в дитинстві, озброївшись сачком, полювала за різнокольоровими пурхають створіннями. З захопленням милувалася чарівними візерунками на крилах".

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