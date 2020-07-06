Відома фітнес-модель з Чехії Оленка Мислівцова показала результат пікантною фотоессии

На фото красуня показала себе без одягу, а прикрилася тільки рушником. Щоб нічого не засвітити, Оленка прикрила рукою свою пишну красу. Дівчина "потужно"дивилася в об'єктив камери і зовсім не соромилася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку красуня вже нічого не прикривала, а стояла в штанях. Волосся у Оленки були настільки довгими, що без особливої праці прикрили груди дівчини.

На останньому фото красуня стояла в халаті, який розкрила і чорних трусиках. Ленка волосся залишила розпущеним, а прикрила "персики" частково халатом.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері активно займається спортом і мотивує своїх передплатників.

Верх одягу натянулся на великих грудей, а його довжина дозволила трохи розглянути ідеальний прес зірки фітнесу. Лосини обтягнули ідеальні сідниці.

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На знімку була в довгій сукні, але з розрізом до стегна, і без білизни. Праворуч стояла блондинка в коротенькій сукні з відкритою спиною, а зліва - брюнетка, яка одягла червону сукню з глибоким декольте і без білизни.

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