Популярна російська актриса і модель Евеліна Бльоданс похвалилася розвагами в гірській річці

Кадрами активного відпочинку вона поділилася на сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися - доскролльте до кінця сторінки).

«Ведмідь не напав, але гірською річкою забрало», - написала артистка.

Бльоданс показала фото, на якому вона в чорному тісному топі і коротких білих шортах позує на тлі річки. Але на цьому все не закінчилося. 51-річна зірка зняла зайве і вирішили скупатися, її знесла швидка течія. Цей епізод зняли на відео.

У мережі традиційно захоплюються фігурою артистки.

«Евеліна, ви дуже гарна, жіночна!!!💝💝💝», «Струнка така», «Дуже красива жінка», «Амазонка», "Труси знесло?" - коментують кадри.

Зазначимо, «лайк» розвагам Бльоданс поставив і чоловік Наташі Корольової Тарзан (Сергій Глушко). Мабуть, відбувається убило навіть його.

Але на цей раз не тільки Бльоданс дісталося все увагу користувачів мережі. На відео поруч з нею помітили голого людини.

«Там хтось голопопый в кадрі», «Голожопік поруч...», «Ой, а хто голий за вами?», «Там хтось поруч з голою жопкой ходить», «Голий мужик зіпсував кадр», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Бледанс облягла розкішне тіло тонким сукнею.

А ще Politeka писала, що Бледанс без комплексів потрясла пишними формами в екстремальному декольте.

Також Politeka повідомляла, що спекотна Бледанс в Криму роздяглася і вивалила напоказ свою пишність.