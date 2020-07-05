Популярна російська співачка Анна Семенович подражнила апетитними формами в купальнику
У себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому показала свою головну розкіш з різних ракурсів, передає Politeka.net. Співачка вирішила записати відеозвернення до своїх шанувальників. Вона постала перед камерою в тісному купальнику, у який ледь вмістила свої неосяжні груди. Жінка розмовляла з підписниками, фліртувала і спокусливо позувала на камеру.
«Ох вже ці Сочі... Жарішка тут конкретна. Стільки знайомих, всі кудись запрошують, відчуваю полежати з книгою біля басейну мені не вдасться», - підписала відео зірка.
За півгодини її пост зібрав понад 25 тисяч переглядів. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Клас!», «Ну круто ж», «Ти вогонь», «Як тобі йде сонечко», «Ганна ти чудова», «Класні груди в тебе Ганна», «Чудово виглядаєте», «Супер!!! Красуня!!! Прекрасного відпочинку!!!», «Кров з молоком, бомба!!!», «Супер», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Анна Семенович показала, як знімається для програми на Муз ТБ. Красуня стояла в рожевому платті і білих кедах. Вона заявила, що режисер розійшовся і втілив всі свої фантазії.
Нагадаємо, що фігуріста Анна Семенович показала свого брата-красеня: "Поки не одружений", сімейні фото.
Як повідомляла Politeka, пишногруда Анна Семенович зняла своє головне багатство крупним планом: "Ох, яка гарна...".
Також Politeka писала, що Семенович затьмарила своїми формами, Бльоданс не змовчала: «Не балуйся, а то осліпнемо».