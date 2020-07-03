Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха показала, як насичено проводить літо, не втрачаючи ні хвилини

Яскравими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Так, в серії нових фото знаменитість разом зі своєю племінницею Лізою купаються в річці. При цьому варто зазначити, що Віка була абсолютно без косметики. Одягнена в яскравий купальник.

«Покатай мене велика черепаха... Вчора ще в морі пірнала, зараз на дачі з Лізою хлюпалася, а вже сьогодні ввечері буду купатися в оваціях глядачів. Ех! Благодать. А як проходить ваше літо?», - підписала вона знімки.

Фолловери просто в захваті від нових фото Смеюхі. Зокрема, пишуть, що Вікторія чудово виглядає без макіяжу.

«Такі, Ви щасливі на цих фотографіях, Ліза просто світиться щастям, так і Ви Вікторія теж. Це дуже важливо щоб так і було», «Що ще подобається, що без макіяжу дуже навіть добре выглядеш!)) А голос взагалі бомба)», «Ви така щира і красива дівчина. Люблю дивитися Вас», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше виконавиця відпочивала на одному з найпопулярніших курортів серед зірок, острові Балі.

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми.

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