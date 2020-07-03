Знаменитості прагнуть до ідеальних фігур і іноді, на жаль, можуть переборщити

Познайоммось з красунями, яким не варто більше худнути, а іноді й краще навіть набрати кілька кіло, передає Politeka.net.

18-річна зірка, дочка Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, вразила фанатів своєю худорбою. Хоча в модельному бізнесі вітається стрункість і дисципліноване харчування, однак хвороблива худорба - ні до чого.

Модель Белла Хадід стала худенькою не просто так, а завдяки дієтам. Після того, як красуня скинула кілограми, за її словами, вона стала більш впевненою в собі.

Актриса Анджеліна Джолі кілька років тому виснажила себе дієтами і її худорба здавалася дуже болючою. Після розлучення з Бредом Піттом знаменитість стала приходити в себе, набравши кілька кілограмів назад, проте деякі вважають, що цього недостатньо.

Зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова володіє цікавою зовнішністю. Зірку не раз звинувачували в зайвій худорбі. Шанувальники просять Світлану більше їсти.

Співачка і телеведуча Ольга Бузова худенька дівчина і на деяких фото видно її ребра. Зірка виглядає чудово, але кілька "зайвих" кілограмів їй не завадять і зовсім не зіпсують фігуру.

Нагадаємо, Кайя Гербер опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в купальнику і крислатому капелюсі, що повністю приховує її обличчя. Найбільше уваги на знімку звертають на себе два маленьких цуценя, яких модель притискає до грудей.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала на надувному матраці посеред басейну в мікроскопічній білизні без верху.

Нагадаємо, що Кайя Гербер посвітила апетитними принадами під водою: «Зовсім як русалка».

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