У четвер, 2 липня, погода розділить Україну: поки одна частина буде грітися під літнім сонцем, іншу – підмочат дощі з грозами

Про те, чого чекати українцям від погоди на другий день липня, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що значна частина нашої опиниться під впливом антициклону Valentin. А це означає, що погода буде сонячною.

Водночас дощі і грози нагрянуть до жителів західної України, а також деяких районів Луганської, Донецької і Запорізької областей, а також Криму.

« Західні дощі зумовить фронт циклону Thekla (карта 2), який порядкує на території континентальної Європи і навіть організує 2-го липня у Норвегії, неподалік від Осло, мокрий сніг! (на карті 1 бузкова плямка)», - зазначила синоптик.

А от в Україні температура буде спекотною від +27 до + 33 градусів.

Спекотно буде і в Києві. Стовпчики термометрів можуть піднятися до + 30 + 32 градусів, опади малоймовірні.

Більш комфортною погода в столиці очікується в суботу-неділю. Синоптик прогнозує +26 +28 градусів.

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