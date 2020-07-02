Першого липня відома американська актриса і модель Памела Андерсон відсвяткувала 53-річчя
Зірка користується великою популярністю дотепер, а її фото в Instagram розбурхують шанувальників, передає Politeka.net. Варто відзначити, що красуня народилася в простій сім'ї і всього добилася сама.
Давайте ж подивимося на знаменитість у молодості, ще до пластики, а зокрема, збільшення грудей.
Памела Андерсон народилася в містечку Ледісміт (Канада). Батько Баррі Андерсон заробляв на життя тим, що обслуговував і ремонтував домашні каміни, а мати Керол Гроско працювала офіціанткою.
Пізніше красуня змінила кілька міст, поки, зрештою, один випадок не перевернув все її життя. Так, під час створення репортажу про футбольний матч. Памела потрапила в об'єктив телекамер. Після чого менеджери пивоварної компанії Labatt Brewing запропонували їй контракт.
Після того, як фото Андерсон розлетілися по всій Північній Америці, до неї поступила пропозиція від чоловічого журналу "Playboy". З того часу кар'єра моделі злетіла і Памела Андерсон у 90-х роках стала секс-символом США.
Варто відзначити, що в той же період зйомок для "Плейбоя" Памела зважилася на збільшення грудей.
Спочатку блондинка вирішила зробити четвертий, а потім і п'ятий розмір.
Красуня не тільки знімалася для чоловічих журналів, але і з'являлася у фільмах і серіалах. Зокрема роль в серіалі "Рятувальники Малібу" стала для неї знаковою.
Зірка вела бурхливе особисте життя і була заміжня кілька разів. Варто відзначити, що блондинка - мати двох синів, народжених у шлюбі з музикантом Томмі Лі.
Нагадаємо, соковита Памела Андерсон роздяглася в лазні і показала найцікавіше: "Королева"
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон задерла сукню, влаштувавши пустощі біля ліжка: "Дасть фору 20-річним"
Також Politeka повідомляла, що розкута Памела Андерсон вляглася на ліжко і спустила білизна: "Бесстыдница"