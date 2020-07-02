Першого липня відома американська актриса і модель Памела Андерсон відсвяткувала 53-річчя

Зірка користується великою популярністю дотепер, а її фото в Instagram розбурхують шанувальників, передає Politeka.net. Варто відзначити, що красуня народилася в простій сім'ї і всього добилася сама.

Давайте ж подивимося на знаменитість у молодості, ще до пластики, а зокрема, збільшення грудей.

Памела Андерсон народилася в містечку Ледісміт (Канада). Батько Баррі Андерсон заробляв на життя тим, що обслуговував і ремонтував домашні каміни, а мати Керол Гроско працювала офіціанткою.

Пізніше красуня змінила кілька міст, поки, зрештою, один випадок не перевернув все її життя. Так, під час створення репортажу про футбольний матч. Памела потрапила в об'єктив телекамер. Після чого менеджери пивоварної компанії Labatt Brewing запропонували їй контракт.

Remember what Pamela Anderson looked like before all the plastic surgery made her “hot?” Gepostet von RS Davis am Montag, 29. April 2019

Після того, як фото Андерсон розлетілися по всій Північній Америці, до неї поступила пропозиція від чоловічого журналу "Playboy". З того часу кар'єра моделі злетіла і Памела Андерсон у 90-х роках стала секс-символом США.

Варто відзначити, що в той же період зйомок для "Плейбоя" Памела зважилася на збільшення грудей.

Pamela Anderson before plastic surgery! She was so pretty!!! Gepostet von Sara Kling am Montag, 10. Juni 2013

Спочатку блондинка вирішила зробити четвертий, а потім і п'ятий розмір.

Pamela Anderson before the plastic parts Gepostet von Scott Smith am Freitag, 8. April 2016

Pamela Anderson has had some of the most famous boob jobs in celeb surgery. Check out more celeb surgery before and after shots here http://eonli.ne/1tomon8 Gepostet von E! Online am Donnerstag, 11. September 2014

Красуня не тільки знімалася для чоловічих журналів, але і з'являлася у фільмах і серіалах. Зокрема роль в серіалі "Рятувальники Малібу" стала для неї знаковою.

Most of you got it! No, it wasn't Oprah :o/ Here's Pamela Anderson pre and post plastic surgery. We reckon she looks better in the before pic! Gepostet von iRadio am Freitag, 23. August 2013

Зірка вела бурхливе особисте життя і була заміжня кілька разів. Варто відзначити, що блондинка - мати двох синів, народжених у шлюбі з музикантом Томмі Лі.

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