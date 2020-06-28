Курс долара на наступному тижні буде стабільним, але деякі фактори внесуть свої корективи



Таку думку висловили експерти в коментарі виданню "Сегодня".



Проаналізувавши ситуацію на ринку валют і оцінивши тенденції минулих тижнів, вони прийшли до висновку, що ще сім днів нас чекає стабільний курс.

За словами аналітика Олега Пендзина, долар буде коштувати 26,5-27 гривень.

А ось Олександр Охріменко звернув увагу на вплив автоімпортерів на ситуацію в обмінниках.

"Якщо автоімпортери продовжать купувати валюту, плюс до них приєднаються інші постачальники закордонних товарів, то не виключаю, що на початку липня тренд хитнеться у бік девальвації гривні до 27 грн/долар", - зазначив експерт.

На думку Андрія Шевчишина, на подальший курс також вплине і епідеміологічна ситуація в країні.

"Ринок оживає і поступово попит на долари зростає, і тренд курсу буде все ближче до 27 грн/долар. Додатковими дестабілізуючими чинниками, які будуть послаблювати гривню, може стати стрімке зростання захворюваності і ризик посилення карантину", - запевняє експерт.

Попри не дуже райдужні прогнози, експерти радять купувати іноземну валюту, але попереджають, що значного прибутку ви не отримаєте.

Продавати валюту фахівці не рекомендують.

Раніше, в Київській школі економіки зробили прогноз на курс долара в Україні.

Експерти стверджують, що в 2020 році падіння ВВП в Україні може скласти 5,3%, інфляція прискориться до 5,5%–5,7% в річному вимірі, курс гривні до долара США становитиме 27,9-28,1 грн/$.

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