Погода в Україні 28 червня влаштує переполох, безхмарне небо і сонце змінять дощі з грозами

Так, синоптики з Українського гідрометеорологічного центру стверджують, що сьогодні на західній частині країни будуть сильні дощі з грозами. Попри це повітря прогріється до 27-30 тепла. У нічний час доби варто очікувати від 15 до 19 градусів вище нуля, передає Politeka.

На півночі України також будуть дощі з грозами, однак тут температура повітря досягне 28-31 градуси за Цельсієм. Вночі синоптики прогнозують 16-18 тепла.

Жителям центральних регіонів варто приготуватися до безхмарної погоди й неймовірної спеки. Лише у Вінницькій області пройдуть дощі з грозами. Синоптики стверджують, що в окремих районах можливий навіть град і шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура вдень тут буде в районі 29-31 тепла, а вночі близько 17-19 за Цельсієм.

Українцям на півдні варто чекати від погоди неймовірної спеки, аж до +32 днем. Вночі стовпчик термометра опуститься до 17-19 градусів. Опадів не передбачається.

На півдні України від 29 до 31 спеки вдень, а вночі 14-16 градусів. Дощів або гроз синоптики не прогнозують.

У Києві та області, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, дощитиме і з грозами. Попри це, повітря прогріється до 29-31 тепла. Вночі показник буде в районі 17-19 вище нуля.

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