Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася розкішними формами без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на знімку видно архівний випуск чоловічого глянцю Playboy з Астаф'євою на обкладинці. Зірка позує в басейні без білизни, оголивши пікантні форми. Автори фотографії закрили їх написами, а поверх журналу поставили склянку з водою.
«Сподіваюся, це горілка», - відповіла Астаф'єва.
Звернемо увагу, що шанувальники знаменитості були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадр зірки викинула в Сторіз.
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До цього ми писали, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала новий кадр, зроблений під час однієї з останніх фотосесій.
В цей раз співачка захопила фігурою без білизни і прикрившись спеціальними прикрасами-трояндами замість ліфчика. При цьому Даша вирішила блиснути не тільки вигинами стрункої фігури, але ще і захопити зачіскою.
Спочатку зірка виставила в розділі Сторіз інтригуючий кадр, а потім зазначила фотографа, який зробив знімок. Даша постала з афрокудрями і легким макіяжем. Однак, факт того, що співачка позувала без ліфчика залучив найбільше уваги. Шанувальники зазначили в коментарях жартома, що такі квіти повинні бути "точно без шипів".
Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі
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