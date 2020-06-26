Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася розкішними формами без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на знімку видно архівний випуск чоловічого глянцю Playboy з Астаф'євою на обкладинці. Зірка позує в басейні без білизни, оголивши пікантні форми. Автори фотографії закрили їх написами, а поверх журналу поставили склянку з водою.

«Сподіваюся, це горілка», - відповіла Астаф'єва.

Звернемо увагу, що шанувальники знаменитості були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадр зірки викинула в Сторіз.

До цього ми писали, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала новий кадр, зроблений під час однієї з останніх фотосесій.

В цей раз співачка захопила фігурою без білизни і прикрившись спеціальними прикрасами-трояндами замість ліфчика. При цьому Даша вирішила блиснути не тільки вигинами стрункої фігури, але ще і захопити зачіскою.

Спочатку зірка виставила в розділі Сторіз інтригуючий кадр, а потім зазначила фотографа, який зробив знімок. Даша постала з афрокудрями і легким макіяжем. Однак, факт того, що співачка позувала без ліфчика залучив найбільше уваги. Шанувальники зазначили в коментарях жартома, що такі квіти повинні бути "точно без шипів".

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

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