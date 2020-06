View this post on Instagram

Every Saturday EBU organizes on their official YouTube channel #EurovisionAgain where they broadcast previous Eurovision Song Contests. This weekend the 2008 Eurovision was shown and hundreds of thousands of fans had the change to vote again 👏🏼 @anilorak and my song “Shady Lady” won with a huge difference🏆 Thank you to everyone that 12 years later still love and support our song. This is what really makes me proud: that what we did so many years ago is still fresh. For our #DreamTeam @iliaskokotos @dimitriskontopoulos @fokasevagelinos it was one of the best Eurovision journey and the start of an amazing career for Ani Lorak. Top 10 results bellow: #EurovisionAgain 2008 results 1. Ukraine: Ani Lorak “Shady Lady”(+1) 2. Greece: Kalomira “Secret Combination” (+1) 3. Iceland: Euroband “This Is My Life” (+11) 4. Armenia: Sirusho “Qélé, Qélé” (=) 5. Sweden: Charlotte Perrelli “Hero” (+13) 6. Turkey: Mor ve Ötesi “Deli” (+1) 7. Serbia: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić “Oro” (-1) 8. Norway: Maria Haukaas Storeng “Hold On Be Strong” (-3) 9. Russia: Dima Bilan “Believe” (-8) 10. Portugal: Vânia Fernandes “Senhora do mar (Negras águas)” (+3) Каждую субботу EBU организует на своем официальном канале YouTube #EurovisionAgain трансляции предыдущих конкурсов песни Евровидения. В этот уикенд было показано Евровидение 2008, и сотни тысяч поклонников получили возможность снова проголосовать👏🏼 @anilorak и моя песня «Shady Lady» выиграли с огромным отрывом🏆 Спасибо всем, что спустя 12 лет все еще любят и поддерживают нашу песню. Это то, что действительно заставляет меня гордиться: то, что мы сделали так много лет назад, все еще свежо. Для нашей #DreamTeam @iliaskokotos @dimitriskontopoulos @fokasevagelinos - это было одно из лучших путешествий на Евровидение, и старт яркой карьеры Ани Лорак. #eurovision #shadylady #anilorak