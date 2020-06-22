Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров приголомшив архівним відео разом з Ані Лорак та Вєркою Сердючкою 

Так, артист вирішив поділитися спеціальним роликом на честь виходу в суботу на офіційному каналі YouTube EBU  спеціального випуску  – «Eurovision Again» трансляції попередніх конкурсів пісні Євробачення.

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Every Saturday EBU organizes on their official YouTube channel #EurovisionAgain where they broadcast previous Eurovision Song Contests. This weekend the 2008 Eurovision was shown and hundreds of thousands of fans had the change to vote again 👏🏼 @anilorak and my song “Shady Lady” won with a huge difference🏆 Thank you to everyone that 12 years later still love and support our song. This is what really makes me proud: that what we did so many years ago is still fresh. For our #DreamTeam @iliaskokotos @dimitriskontopoulos @fokasevagelinos it was one of the best Eurovision journey and the start of an amazing career for Ani Lorak. Top 10 results bellow: #EurovisionAgain 2008 results 1. Ukraine: Ani Lorak “Shady Lady”(+1) 2. Greece: Kalomira “Secret Combination” (+1) 3. Iceland: Euroband “This Is My Life” (+11) 4. Armenia: Sirusho “Qélé, Qélé” (=) 5. Sweden: Charlotte Perrelli “Hero” (+13) 6. Turkey: Mor ve Ötesi “Deli” (+1) 7. Serbia: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić “Oro” (-1) 8. Norway: Maria Haukaas Storeng “Hold On Be Strong” (-3) 9. Russia: Dima Bilan “Believe” (-8) 10. Portugal: Vânia Fernandes “Senhora do mar (Negras águas)” (+3) Каждую субботу EBU организует на своем официальном канале YouTube #EurovisionAgain трансляции предыдущих конкурсов песни Евровидения. В этот уикенд было показано Евровидение 2008, и сотни тысяч поклонников получили возможность снова проголосовать👏🏼 @anilorak и моя песня «Shady Lady» выиграли с огромным отрывом🏆 Спасибо всем, что спустя 12 лет все еще любят и поддерживают нашу песню. Это то, что действительно заставляет меня гордиться: то, что мы сделали так много лет назад, все еще свежо. Для нашей #DreamTeam @iliaskokotos @dimitriskontopoulos @fokasevagelinos - это было одно из лучших путешествий на Евровидение, и старт яркой карьеры Ани Лорак. #eurovision #shadylady #anilorak

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У цей вікенд було показано Євробачення 2008, і сотні тисяч шанувальників отримали можливість знову проголосувати👏🏼

«@anilorak і моя пісня «Shady Lady» виграли з величезним відривом🏆 Спасибі всім, що через 12 років все ще люблять і підтримують нашу пісню. Це те, що дійсно змушує мене пишатися: те, що ми зробили так багато років тому, все ще свіжо», - написав під новим постом Кіркоров.

Шанувальники, як і очікувалося, осторонь не залишилися:

«Філіп дорогий! Твої пісні самі прекрасні!!!!!!❤», «👍👍👍Молодці❤️», «Прекрасні слова 😍😍😍😍», «Філліп! Навіщо показувати архів? Ви ж сповнені творчих сил створювати новий контент», «Філя без бороди просто хлопчик», «Це було найкраще і найулюбленіше виступ на Євро🔥🔥🔥🔥🔥!!!».

Раніше в російських ЗМІ з'явилося відео, на якому зображена тусовка російського бомонду. Головною зіркою за столом став поп-король російської естради Філіп Кіркоров. Поруч з ним сидів якийсь чоловік і його кума Ані Лорак.

Як стало відомо, стихійна посиденьки відбувалася на одній з ресторанних терас селища «Агаларов естейт». Компанія вийшла досить дивною, адже разом зі співаками гуляли також актори.

На відео засвітився російський комік Гарік Харламов, який став співати в караоке пісню Рок-Острова «Нічого не кажи». Пізніше до нього приєднався Ілля Прусикин з Little Big. Разом вони кричали рядки з пісні:

Після до мікрофона вийшов Філіп Кіркоров, який заспівав свою пісню «Жорстока любов» разом з тим же Прусикиным і якоюсь жінкою. Судячи з відео, соліст Little Big було комфортно в цій компанії. Крім цього, на тусовці засвітився відомий актор Павло Дерев'янко.

Нагадаємо, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

Як повідомляла Politeka, струнка Лорак показала ідеально схудлу фігуру: "Краще коханки Мурата".

Також Politeka писала, що Лорак возз'єдналася з Кіркоровим заради щастя дочки, Лобода не витримала.