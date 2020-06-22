Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров приголомшив архівним відео разом з Ані Лорак та Вєркою Сердючкою
Так, артист вирішив поділитися спеціальним роликом на честь виходу в суботу на офіційному каналі YouTube EBU спеціального випуску – «Eurovision Again» трансляції попередніх конкурсів пісні Євробачення.
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У цей вікенд було показано Євробачення 2008, і сотні тисяч шанувальників отримали можливість знову проголосувати👏🏼
«@anilorak і моя пісня «Shady Lady» виграли з величезним відривом🏆 Спасибі всім, що через 12 років все ще люблять і підтримують нашу пісню. Це те, що дійсно змушує мене пишатися: те, що ми зробили так багато років тому, все ще свіжо», - написав під новим постом Кіркоров.
Шанувальники, як і очікувалося, осторонь не залишилися:
«Філіп дорогий! Твої пісні самі прекрасні!!!!!!❤», «👍👍👍Молодці❤️», «Прекрасні слова 😍😍😍😍», «Філліп! Навіщо показувати архів? Ви ж сповнені творчих сил створювати новий контент», «Філя без бороди просто хлопчик», «Це було найкраще і найулюбленіше виступ на Євро🔥🔥🔥🔥🔥!!!».
Раніше в російських ЗМІ з'явилося відео, на якому зображена тусовка російського бомонду. Головною зіркою за столом став поп-король російської естради Філіп Кіркоров. Поруч з ним сидів якийсь чоловік і його кума Ані Лорак.
Як стало відомо, стихійна посиденьки відбувалася на одній з ресторанних терас селища «Агаларов естейт». Компанія вийшла досить дивною, адже разом зі співаками гуляли також актори.
На відео засвітився російський комік Гарік Харламов, який став співати в караоке пісню Рок-Острова «Нічого не кажи». Пізніше до нього приєднався Ілля Прусикин з Little Big. Разом вони кричали рядки з пісні:
Після до мікрофона вийшов Філіп Кіркоров, який заспівав свою пісню «Жорстока любов» разом з тим же Прусикиным і якоюсь жінкою. Судячи з відео, соліст Little Big було комфортно в цій компанії. Крім цього, на тусовці засвітився відомий актор Павло Дерев'янко.
Нагадаємо, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.
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