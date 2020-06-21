Принца Вільяма неодноразово підозрювали в зрадах своїй дружині Кейт Міддлтон

Принц Вільям – люблячий чоловік і багатодітний батько, що активно підкреслюють біографи королівської сім'ї. Не дивлячись на те, що Вільям 9 років одружений на Кейт Міддлтон і їх пара є прикладом подружніх відносин для тисяч британців, ЗМІ постійно трублять про його зради.

Прямих доказів зрад майбутнього короля не знайти, але адже і чутки ніколи не з'являються просто так.

Джессіка Крейг і принц Вільям

Джесіку називають першою любов'ю принца Вільяма. Він познайомився з нею, коли йому було всього 16 років. Вже тоді Крейг зачарувала Вільяма, але роман закінчився, так толком і не розпочавшись. Принц вступив до Сент-Ендрюського університету, де познайомився з Кейт Міддлтон.

Коли Джессіка опинилася в цьому ж навчальному закладі до принца повернулися старі почуття, і він залишив Кейт. Деякі біографи повідомляють, що Вільям навіть намагався зустрічатися з обома дівчатами одночасно, оскільки не міг розібратися у власних симпатіях.

Але закохані розійшлися і залишилися друзями, адже Крейг хотілося спокійного життя, а переслідування журналістів вводили дівчину в депресію.

Після весілля Кейт та Вільяма, Крейг не зникла з життя принца. Їх часто засікали разом. У 2014 році Вільям літав в Мадрид, де зустрівся з Джесікою. На наступний день їх зняли удвох на полюванні. В 2015-му принц пропустив традиційне святкування на честь Великодня зради того, щоб бути присутнім на весіллі екс-коханої.

Пізніше дівчина здійснила свою мрію і переїхала в Африку, тому рідко бачиться з Вільямом, але до неї назавжди приліпилося звання колишньої коханки" принца Великобританії.

Роуз Ханбери і принц Вільям

Вільям, як стверджувалося, завів стосунки з Роуз, коли Кейт виношувала свою третю дитину – принца Луї. Увагу герцогині було тоді зосереджено на двох її старших дітей - Джорджі і Шарлотті, а також вагітності. А принц, як стверджували, щосили користувався ситуацією. Тому він часто відвідував яка жила неподалік Ханбері.



Скандал досяг таких масштабів, що представникам королівської династії довелося випускати офіційну заяву. Вони пригрозили таблоїдам судом і ще раз підкреслили, що ніякого роману на стороні у Вільяма немає. Ось тільки шанувальники в це вже не повірили.

Ізабелла Анструтер-Гох-Калсорп і принц Вільям

Ізабелла була одним з головних захоплень Вільяма в студентські роки, хоча він вже зустрічався з Кейт. Представниця відомої династії банкірів познайомилася з принцом влітку 2004 року і відразу ж привернула його увагу.

Міддлтон кілька місяців змагалася з конкуренткою, але здобути перемогу так і не змогла. У той період Кейт і Вільям вирішили знову на якийсь час розлучитися, щоб зрозуміти, чи є у них спільне майбутнє.

Вільям красиво залицявся за Ізабеллою, але вона так і не змогла його полюбити. Дівчину зовсім не приваблювала перспектива жити в золотій клітці у палаці, тому в підсумку вони з принцом вирішили залишитися друзями.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.