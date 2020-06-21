Модель Демі Роуз захопила ідеальними вигинами під час вечірнього відпочинку на узбережжі

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, представила яскравий кадр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.На новому фото спокуслива модель позувала в модному бікіні, спокусливо виставивши п'яту точку перед об'єктивом, повідомляє Politeka.net.

Демі підкорила фанатів яскравим кадром, підкресливши свою гідність тісним бікіні пастельного відтінку. Щоб виглядати досить спокусливо в обраному нею світлому бікіні, вона повернулася до об'єктиву боком, позитивно посміхаючись на камеру.

Фанати одразу ж захоплювалися красою моделі:

«Вона мила», «Ви вже обрали свій образ, але граєте в «Ідеально», ха-ха», «зменшіть це і зменшіть це», «Захоплююче чудова ❤️❤️❤️», «Яке наливне яблучко🍑👍🏽😎👏🏽», «Про мій лук 😭», «я люблю тебе», «💌 Богемний Ранок 💐», «Гарна за*ниця», «Мої імена Myko😁», «Ох, її вид правда прекрасний».

До цього Демі показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр, зроблений на відпочинку. Дівчина любить активний відпочинок і часто розважається на пляжі. В цей раз Демі вдалося здивувати видом в крихітному купальнику.

Не секрет, що модель Демі Роуз є любителькою похвалитися перевагами перед фанатами. Цього разу дівчина зробила це любиым чином - примірявши надто тісний і відкритий купальник, який ледь приховав її груди.

При цьому не забула дівчина показати себе з вдалого ракурсу і підкресливши плоский животик. Фанати, як і очікувалося, не змогли залишитися байдужими:

«Це черепаха з "Нескінченної історії" на задньому плані?», «Я тебе люблю і обожнюю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Втрачений рай з красунею 😍», «Де б ти не був, це рай», «Wow крихта занудьгувала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мій улюблений острів Я люблю жити там. 💯🙏», «Спіймай мене, якщо можеш», «Така крихітка сумує», «золота принцеса».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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