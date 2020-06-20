Російська співачка Алла Пугачова вразила розкішним зовнішнім виглядом під час відпочинку з відомим дизайнером

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Відкинувши страх і скинувши маски, нам зустріч видалася казкою.❤️», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на знімку Пугачова позує поруч з відомим дизайнером Валентином Юдашкіним на вулиці, сидячи на дивані.

«Ого яка краса! Алла, шалено красива», «наша красуня», «Які ви гарні, світлі», «молодці», «Які ви чудові, дай бог вам енергії», «відмінно виглядаєте», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 71-річна російська співачка Алла Пугачова здивувала черговим молодим видом в екстра-міні.

Як відомо, шанувальники Али Борисівни люблять спостерігати за перетвореннями знаменитості і відзначати її квітучий вигляд. Втім, не завжди образи артистки сприймаються фанатами позитивно. Цього разу співачка з'явилася в чорному екстра-міні сукня з акуратними принтом на рукавах.

Алла Борисівна позувала, сидячи в кріслі і позитивно посміхаючись перед об'єктивом. При цьому зірка звично сховала очі за сонцезахисними окулярами, а доповнити свій образ вирішила стильній чорній кепкою з невеликим принтом зірки спереду.

Варто відзначити, новий кадр зі знаменитістю чималий ажіотаж у мережі, адже зірка виглядає правда молодо і доглянуто для своїх років. Шанувальники навіть написали безліч коментарів, не обійшлося і без критики.

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