Що буде з гривнею

Курс валют в Україні 21 червня буквально «замерзне» перед тим, як долар і євро грандіозно обваляться

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, долар продаватимуть за 26,7633 гривні, а вже в понеділок валюта обвалиться до 26,7207 гривень за банкноту.

Євро тим часом проб'є «психологічну позначку»: сьогодні вони будуть віддаватися за 30,0579, а в понеділок вже за 29,9953 гривні.

При цьому десять російських рублів можна буде купити за 3,874 гривні.

Як повідомлялося, курс долара на наступному тижні буде стабільним, але друга хвиля епідемії внесе свої корективи.



Проаналізувавши ситуацію на ринку валют вони прийшли до висновку, що ще тиждень нас чекає стабільний курс.

"На наступному тижні коридор 26,5-27 грн/долар збережеться. Цьому сприяють дії Нацбанку, не допускає помірної девальвації гривні, при якій економіка могла б відновлюватися швидше", - зазначив Олег Пендзин.

У той же час, експерти вважають, що на майбутній курс долара може вплинути можливе посилення карантину, пов'язане з епідеміологічною ситуацією в Україні.

"Ринок уважно стежить за ситуацією з розповсюдженням вірусу і рішеннями влади з посилення карантину. Очевидно, що економіка може не витримати другу хвилю жорсткого карантину, і тоді з курсом може бути все що завгодно, аж до обвалу гривні", - зазначив Андрій Шевчишин.

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