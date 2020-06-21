Погода в Україні 21 червня продовжить знущатися над людьми, дощі з грозами не залишать жодного шансу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Так, на західній Україні повітря прогріється до 22-27 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 15-19 за Цельсієм. На вулиці буде сильний дощ і гроза.

Аналогічної погода буде і в північних регіонах, але тут стовпчик термометра покаже від 28 до 30 градусів спеки. А вночі похолодає до 18-20 за Цельсієм.

Українцям у центральних регіонах варто очікувати від 26 до 29 градусів вище нуля. Вночі їх змінять 16-20 за Цельсієм. На вулиці дощитиме і з грозами.

Не обійдуть стороною опади і південь України, де вдень очікується від 23 до 27 за Цельсієм. А ось вночі повітря охолоне до 17-20 градусів.

Східні регіони сьогодні чекають зливи з грозами і денні 30-32 тепла. Вночі, згідно з прогнозами синоптиків, повітря охолоне до 18-20 тепла.

У Києві та області сьогодні синоптики прогнозують 27-29 за Цельсієм, вдень від 18 до 20 градусів тепла вночі.

Передбачається, що у Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій і Сумській областях сьогодні буде підвищений рівень пожежної небезпеки. А в Закарпатській зоні і Прикарпатті рятувальники радять бути режимі "повній боєготовності" з-за сильних дощів.

Нагадаємо, потужна злива затопила Одеську область: кадри розгулу стихії

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на регіон України, що чекати від стихії