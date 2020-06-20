Співачка і учасниця популярної групи "ВІА Гра" Еріка Герцег показала свою красу у всіх деталях

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нові спокусливі фото на своїй сторінці в Instagram.

Еріку Герцег називають фавориткою відомого продюсера Костянтина Меладзе, ходять навіть чутки про їх роман. Не дивно, адже співачка регулярно показує, що підкорює чоловіків. На цей раз вона зробила кілька селфи в машині.

Дівчина позує на камеру в темно-синій сукні з широким декольте. Судячи по фотографії, на ній немає ліфчика, правда, найцікавіше Еріка прикрила своїм волоссям. Співачка зробила собі яскравий макіяж з блискітками, підкресливши природні достоїнства.

Багатьох користувачів соціальної мережі вразила краса Герцег, вони поділилися своїми враженнями в коментарях:

"Яка красуня! Виглядаєш краще і молодше, ніж деякі до 20"; "Бажана дівчина!❤️❤️❤️ обожнюю тебе!❤️❤️❤️"; "Еріка яка гарна❤️😘😘"; "Ти як лялечка😍"; "Ти шикарна виглядаєш 😍😍😍❤️❤️❤️😘😘😘 і тобі привіт 😁😁😁 макіяж дуже красивий 😊😊😊"; "Яка ж ти мила😘😘😘"; "Просто немає слів, все в топі, красуня - від чистого серця".

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