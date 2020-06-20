Українська гімнастка і зірка "Танців з зірками" Ганна Різатдінова похвалилася ідеальною фігурою
Як передає Politeka.net, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Як стверджує спортсменка і улюблениця Влада Ями на проекті "Танці з зірками" зараз вона подорожує Україною.
Судячи по знімку, зараз Ганна знаходиться в Херсоні. На кадрі спортсмена постала в легкому вбранні: сірий топ і вільні штани ідеально підійшли до її феноменальної фігури.
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Шанувальники спортсменки також звернули на це увагу і залишили своє захоплені коментарі під її знімками.
"Красуня нереальна!", "Ганна, шалено хочеться з вами зустрітися", " Клас!!!) і це Україна!!!)", "Раді вітати на Херсонщині", - писали в мережі.
Не пройшла повз цього поста і співачка Світлана Тарабарова:
"Херсон. Батьківщина моя", - написала зірка.
Раніше Різатдінова зйомку влаштувала у Національному художньому музеї України. Дівчина сиділа на пагорбі, задерши плаття і виставивши вперед свої стрункі ніжки. Пікантності образу додало також глибоке декольте дівчини.
Нагадаємо, що Ганна Різатдінова блиснула ідеальною фігурою в облягаючому топі: "Богиня".
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