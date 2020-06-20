Російський актор Михайло Єфремов, який потрапив у ДТП, будучи в стані алкогольного сп'яніння, пройшов психіатричну експертизу
Як повідомляють російські Телеграм-канали, лікарі визнали актора осудним. Це означає, що він постане перед законом.
Відомо, що Михайло Єфремов поспілкувався з психологом, психіатром і неврологом. Він вів себе чемно і коректно. Його стан фахівці описали, як депресивний. Актор не став заперечувати своєї наркотичної залежності. Крім цього, він розповів, що регулярно уходив в загули. Що сталося у вечір смертельної ДТП він майже не пам'ятає.
Зазначається, що фахівці відразу видали висновок, так як діагноз актора був очевидний.
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Нагадаємо, що смертельна аварія сталася ввечері 8 червня. Актор сів за кермо у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Єфремов виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль. Водій фургона загинув. Як відомо, Єфремову загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Зазначимо, що аварія розділила російське суспільство на дві половини. Одні люди підтримують Єфремова, інші засуджують його вчинок і бажають йому потрапити у в'язницю на довгі роки.
Додамо, що про проблеми Єфремова з алкоголем відомо давно. Актор почав зловживати спиртним ще в молоді роки.
Нагадаємо, що Михайло Єфремов у важкому стані, лікарі не можуть допомогти: що відомо на даний момент.
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