Українцям розповіли, що буде з економікою країни після карантину

Про це пише Обозреватель.

Так, українців очікують неприємності найближчим часом на тлі обмежувальних заходів.

Рівень бідності в 2020 році, за прогнозами експертів, може зрости з 27 до 44%, а реальна заробітна плата знизиться. Крім цього, через введений карантин доходи будуть падати.

З урахуванням діючих цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. І за межею бідності, по суті, виявилися все ті українці, хто отримує меншу суму за місяць.

За словами експерта Володимира Мазуренка, номінальні зарплати будуть скорочуватися і тому не вдасться уникнути збільшення кількості бідних в країні.

Крім цього, під час обмежувальних заходів в Україні кількість ваканский зменшилася в два рази, пандемія просто знищує раніше працювали компанії.

Експерти підкреслюють, що коли кордони повністю відкриються - українці одразу поїдуть на заробітки. Отечетсвенные роботодавці в період кризи намагаються економити, знижуючи зарплати співробітникам, але європейські колеги на такий крок не підуть, адже їм потрібні сезонні робітники.

Раніше ми розповідали, що Україна навіть з траншом від МВФ не зможе швидко повернутися до докризового рівня.

Зокрема, експерт Олександр Мартиненко, зазначив, що прогнози по ВВП продовжують погіршуватися, тому є висока ймовірність того, що навіть у 2021 році українська економіка не зможе повернутися до докризового рівня.

У Мінфіні повідомили, що за останні чотири місяці ВВП впав майже на 5%, і до кінця року ситуація буде ускладнюватися. Фахівці припускають, що за підсумками року відбудеться падіння ВВП до 6,7%. Хоча на наступний рік, ситуація почне вирівнюватися і, можливо, відбудеться зростання ВВП на 5,7%.

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