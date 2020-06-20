У Мінсоцполітики все роз'яснили

Стало відомо, скільки українців отримали субсидії на комунальні послуги в умовах карантину

Як передає Politeka.net, про це відзвітувала глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Вона нагадала, що в умовах обмежувальних заходів в Україні діють спрощені правила призначення та переоформлення субсидій та соціальних допомог.

За час карантину більш ніж 2 мільйонів сімей була автоматично перепризначена і виплачена державна соціальна, а більше ніж 3 млн домогосподарств автоматично перепризначили субсидії на комунальні послуги.

Тим українцям, які втратили роботу на карантині, був спрощений порядок отримання субсидій.

Також на 50% збільшено соціальні нормативи на користування житлово-комунальними послугами субсидіантів, а місцеві органи соцзахисту отримали заборону на припинення надання житлових субсидій сім'ям.

Підсумовуючи, Марина Лазебна також додала, що середній розмір пенсії зріс до 3400 гривень.

Раніше ми розповідали, що українців зобов'яжуть повернути субсидії і пільги. Так, Верховній Раді запропонували спростити процес стягнення пенсій, субсидій та пільг, які українці могли отримати неправомірно.

Згідно з документом, верифікацію пільговиків можуть здійснювати в три етапи:

превентивна верифікація – у режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;

поточна верифікація – у процесі призначення допомоги;

ретроспективна верифікація – після виплат з бюджету.

Після завершення трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи зобов'язаний зазначений пільговик повернути гроші до бюджету.

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