71-річна російська співачка Алла Пугачова здивувала черговим молодим видом в екстра-міні

Як відомо, шанувальники Али Борисівни люблять спостерігати за перетвореннями знаменитості і відзначати її квітучий вигляд. Втім, не завжди образи артистки сприймаються фанатами позитивно. Цього разу співачка з'явилася в чорному екстра-міні сукні з акуратними принтом на рукавах.

Алла Борисівна позувала, сидячи в кріслі і позитивно посміхаючись перед об'єктивом. При цьому зірка звично сховала очі за сонцезахисними окулярами, а доповнити свій образ вирішила стильній чорній кепкою з невеликим принтом зірки спереду.

Варто відзначити, новий кадр зі знаменитістю чималий ажжиотаж в мережі, адже зірка виглядає правда молодо і доглянуто для своїх років. Шанувальники навіть написали безліч коментарів, не обійшлося і без критики:

«Життя дуже коротка, її не можна витрачати на сміттєві переживання © #аллапугачева #цитати», – повідомляється під фото на фан-акаунті, присвяченому життя Алли Борисівни.

Ось що відповіли шанувальники:

«Чудова жінка ❤️», «Це точно . А в нашому віці - друга молодість, що буває не у кожного . З повагою», «Хто життям біт, той більшого доб'ється в житті. Пуд солі з'їв вище цінує мед. Хто сльози лив, той щирою сміється. Хто помирав, той знає, що живе! 😍❤️❤️❤️❤️», «На жаль цю істину пізнаєш тільки проживши півжиття..», «Що правда, то правда», «Чиста правда💕💕💕💕💕💕», «яка ви молодець!», «Читаю деяких... А вас ... як вона сіла , як «растопырилась» Дебіли !!! Зробіть хоч одну соту, що зробила вона», «Думаю не варто так оголяться!!!Це було зайвим!».

Подібне, до речі, відзначали прихильники Алли Пугачової, нещодавно сверкнувшей фігурою в чорному купальнику на відпочинку, і раніше:

На фан-акаунті з'явився яскравий знімок, зроблений чоловіком співачки під час відпочинку. На представленому кадрі артистка зручно відпочивала на шезлонгу, засмагаючи під палючим сонцем.

При цьому артистка позувала в незвичайному чорному купальнику і такого ж відтінку тапочках з бантами. Алла Борисівна акуратно зав'язала волосся і здивувала фанатів жарким виглядом. При цьому підпис на фан-акаунті вийшла доволі оригінальною:

««Улюблена засмагає 😘 Зняв нишком - не любить, коли її фотографують» ©@maxgalkinru А. П.: «Більше так не роби!!!На перший раз прощаю, на другий раз отримаєш по повній програмі. Спасибі, що не в "білих тапочках"».

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