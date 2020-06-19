Учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання гроші почнуть повертати з 1 липня 2020 року

Подробиці повідомили Міністерство освіти і науки України і Мінфін.

У середу, 17 червня, Кабінет міністр на своєму засіданні затвердив механізм повернення коштів.

За участь у пробному ЗНО учасники заплатили в середньому близько 145 гривень за кожний навчальний предмет. Суми були різними для різних регіонів:

  • Вінницька, Житомирська та Хмельницька області – 150 гривень;
  • Дніпропетровська і Запорізька області – 138 гривень;
  • Донецька і Луганська * області – 144 гривні;
  • Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська і Чернівецька області – 142 гривні;
  • Київська, Черкаська та Чернігівська області – 150 гривень;
  • Львівська, Волинська та Рівненська області – 150 гривень;
  • Одеська і Кіровоградська області – 138 гривень;
  • Харківська, Полтавська і Сумська області – 141 гривня;
  • Херсонська, Миколаївська і Крим * – 145 гривень;

85% сплачених коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування. Всього держава витратила близько 52 млн грн.

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Ці кошти візьмуть з фонду боротьби з китайським вірусом і його наслідками. Виплати будуть здійснюватися через Приватбанк.

До 30 червня Український центр оцінювання якості освіти сформує базу даних з інформацією про кожного учасника пробного ЗНО і сумою, яку він заплатив, і передасть її в ПриватБанк.

Як повернути гроші за пробне ЗНО?

Для отримання коштів тим, хто зареєструвався на пробне тестування, досить звернутися в найближче відділення Приватбанку і пред'явити унікальний номер учасника пробного ЗНО в 2020 році.

Учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів, якщо вони мають банківську картку, або про те, що картка із засобами чекає їх у найближчому відділенні Приватбанку.

Виплата коштів почнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.

Зазначимо, цього року на пробне ЗНО зареєструвались понад 218 тис. потенційних абітурієнтів.

Нагадаємо, Раніше президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №3669 про скасування обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання в 2019/2020 навчальному році.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

Також Politeka писала, що українські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: «не пустять тих, у кого…»