Українців позбавили частини виплат, з'явилося термінове заяву: «Це торкнеться тих, хто…»

Українським пенсіонерам розповіли, чому в період епідемії вірусу з Китаю вони більше не отримують «карантинну» тисячу.

Про це розповіла заступник начальника управління Пенсійного фонду р. Сєвєродонецька Олена Вєтрова.

«У квітні була проведена виплата 1000 грн громадянам, у яких розмір пенсій не перевищує п'яти тисячі гривень. Дуже багато отримуємо питань та скарг від громадян, тому що багато хто вважають, що виплата повинна здійснюватися кожен місяць», - зазначила вона.

У той же час чиновниця розповіла, що у травні та червні «карантинні» виплати отримували ті, хто до цього їх не отримав. А самі гроші є одноразовою виплатою, а не постійною.

Долар посковзнеться, гривня влаштувала хитру пастку: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 19 червня проявить справжню силу гривні, яка змусить долар і євро пробити нове дно.

Про це йдеться в прогноз Національного банку України.

Так, долар під кінець робочого дня втратив пару копійок, хоча гривня «замаринувала» до цього практично цілий день. Аналогічне наступ національна валюта влаштувала на ринку євро.

Національний банк послабив долар на 1,27 копійок, а євро на 1,02 копійки. Тепер курс валют виглядає наступним чином:

100 доларів – 2676,33 грн

100 євро – 3005,79 грн

Карантин терміново посилюють, введені нові обмеження: «буде заборонено…»

Из-через зростання захворюваності в Україні ввели нові обмеження. Посилити карантинні заходи вирішили у Закарпатській області через стрибок числа хворих китайським вірусом.

Так, до поліпшення епідемічної ситуації в регіоні буде заборонено:

проведення масових заходів за участю понад 20 осіб. Виняток становлять заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, збори спортсменів національних команд України;

проводити весільні заходи за участю більше 10 осіб;

проводити поминки і ритуальні заходи за участю більше 10 осіб у приміщеннях і на 20 чоловік на відкритому повітрі;

здійснювати міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

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