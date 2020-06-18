Популярна співачка Віра Брежнєва представила свою нову пісню українською і поділилася загадковим кадром

Знаменита українська артистка вже давно живе в Росії і випускає пісні російською мовою. Однак, на цей раз вона вирішила згадати про своє коріння і разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе випустила пісню українською. Її уривком Брежнєва поділилася в своєму Instagram, передає Politeka.net.

«Вже кілька років у нас з @meladzemusic було бажання зробити пісню українською мовою. І ось, створюючи міні-альбом V. ми зрозуміли, що час настав… Я щаслива отримувати повідомлення зі всіх куточків світу про те, що вам подобається наш #неадекват, а я уявляю, як пари танцюють під неї в пристрасному танго», - написала зірка.

Вона супроводила публікацію своєю фотографією. Кадр виглядає сильно розмитим, ніби зробленими через запітніле скло. На ньому можна розрізнити саму Брежнєву і людину за її спиною. На співачці біле плаття з оригінальним вирізом, оголював одне плече.

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Шанувальники тут же взялися коментувати пост.

«Віра, Ви шикарно виконуєте пісні і українською і англійською. що і говорити, богиня поп-музики», «у вас гарний голос», «Так давно пора було українською. Мова гарна», «Дуже пристрасна, чудова», - пишуть люди.

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Уже несколько лет у нас с @meladzemusic было желание сделать песню на украинском языке. И вот, создавая мини-альбом V. мы поняли , что время пришло. 💥 Константин написал музыку, Юра Шепета сделал аранжировку и мы предложили нашей любимой @thejerryheil написать текст. И вот вместе случился идеальный союз, а я с удовольствием исполнила! Я счастлива получать сообщения со всех уголков мира о том, что вам нравится наш #неадекват, а я представляю, как пары танцуют под неё в страстном танго 🔥♥️ Кадр @slav_no

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on

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