Популярна співачка Віра Брежнєва представила свою нову пісню українською і поділилася загадковим кадром

Знаменита українська артистка вже давно живе в Росії і випускає пісні російською мовою. Однак, на цей раз вона вирішила згадати про своє коріння і разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе випустила пісню українською. Її уривком Брежнєва поділилася в своєму Instagram, передає Politeka.net.

«Вже кілька років у нас з @meladzemusic було бажання зробити пісню українською мовою. І ось, створюючи міні-альбом V. ми зрозуміли, що час настав… Я щаслива отримувати повідомлення зі всіх куточків світу про те, що вам подобається наш #неадекват, а я уявляю, як пари танцюють під неї в пристрасному танго», - написала зірка.

Вона супроводила публікацію своєю фотографією. Кадр виглядає сильно розмитим, ніби зробленими через запітніле скло. На ньому можна розрізнити саму Брежнєву і людину за її спиною. На співачці біле плаття з оригінальним вирізом, оголював одне плече.

Шанувальники тут же взялися коментувати пост.

«Віра, Ви шикарно виконуєте пісні і українською і англійською. що і говорити, богиня поп-музики», «у вас гарний голос», «Так давно пора було українською. Мова гарна», «Дуже пристрасна, чудова», - пишуть люди.

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