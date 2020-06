View this post on Instagram

Уже несколько лет у нас с @meladzemusic было желание сделать песню на украинском языке. И вот, создавая мини-альбом V. мы поняли , что время пришло. 💥 Константин написал музыку, Юра Шепета сделал аранжировку и мы предложили нашей любимой @thejerryheil написать текст. И вот вместе случился идеальный союз, а я с удовольствием исполнила! Я счастлива получать сообщения со всех уголков мира о том, что вам нравится наш #неадекват, а я представляю, как пары танцуют под неё в страстном танго 🔥♥️ Кадр @slav_no