Юнак дуже схожий на свого батька

Старшому сину Ірини Білик Глібу виповнився 21 рік

На честь знаменної дати співачка на своїй сторінці в Instagram розмістила рідкісне фото дорослого сина і його провокаційні малюнки, передає Politeka.net.

"Це мій Гліб!￼ Сьогодні йому 21!🌹🌹🌹🌹🌹￼ А це його малюнки...я в шоці!

Геніально !!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 З Днем Народження,моя Зірка!", - привітала сина Ірина Білик.

Довговолосий юнак, як відзначають шанувальники співачки, дуже схожий на свого батька, модель Андрія Оверчука. На одному із трьох малюнків, якими похвалилася зіркова мама Гліба, зображена повністю оголена і зв'язана жінка. Її фігура дуже витягнута, а замість обличчя - вічко. Талант юнака захопив шанувальників Ірини Білик.

"Він у вас незвичайний , простий і геніальний! Дуже гарний хлопчик ! Вітаю!", "Дуже схожий на свого батька👍", "Який вже дорослий", "Талановита Мама - талановитий синко. Вітаю 👍💥", "Як же він схожий на батька! Щастя і здоров'я йому!" "З іменинником! картини - неймовірні", "Який милий хлопчик", "Малюк виріс :) З днем народження 🥳 чоловік !", — пишуть в коментарях захоплені підписники Білик.

До привітань приєдналася і мама Аліни Гросу (Ірина Білик — зіркова хрещена мама молодої співачки):

"Ірочка, вітаємо Глєбушку з Днем Народження, ми ього знаємо з дитинства, разом няньчили, разом зростали, радувалися успіхам, давали поради . А сьогодні це вже доросла, самостійна людина. Бажаємо ьому щасливого сьогодні, радісного завтра, миру, добра, благополуччя!!!!".

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