Народні депутати підтримали пропозицію скасувати державну підсумкову атестацію, а також прийняли рішення щодо ЗНО-2020

За законопроект, який скасовує частину іспитів, у четвер, 18 червня, проголосували 356 народних депутатів. Цим документом депутати звільнили випускників шкіл від проходження ДПА. Це означає, що діти, які завершують отримання повної загальної середньої освіти, будуть звільнені від екзаменів. Мова йде про школярів, студентів коледжів та профтехнічних навчальних закладів.

Мета документа – скоротити ризики, пов'язані з поширенням китайського вірусу.

Однак ті, хто буде вступати в українські виші, не будуть звільнені від екзаменів. ЗНО-2020 відбудеться, незважаючи на пандемію і карантин. Потрапити в університети повз головний іспит не вийде. Випускники зможуть перенести оцінку, отриману на ЗНО, як оцінку за ДПА. Зараз у Міністерстві освіти працюють над механізмом, який дозволить перенести оцінку за ЗНО в додаток до свідоцтва про середню освіту. Втім, як пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, діти будуть самостійно вирішувати, чи хочуть вони вписати в додаток оцінку ЗНО.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ЗНО-2020 не планують скасовувати. Крім цього, на даний момент немає причин для того, щоб переносити оцінювання на серпень. Якщо такі причини будуть, то МОЗ та головний санітарний лікар повідомлять про це.

Нагадаємо, що в українських школах може все змінитися, важливе уточнення: «вже у вересні…».

Як повідомляла Politeka, українцям оголосили остаточний вердикт з приводу ЗНО: «всі отримають…».

Також Politeka писала, що Шмигаль оголосив важливе рішення, яке торкнеться тисяч українців: "З 25 червня...".