В Україні планують змінити систему нарахування заробітних плат. Рада розгляне Програму вже в четвер, 18 червня

Так, Програма діяльності уряду зачіпає питання зростання зарплат, а також зміни системи нарахування. Серйозне підвищення торкнеться освітян та держслужбовців, пише "Сегодня".

У планах уряду – підвищити фіксовану частину в структурі зарплат держслужбовців до 70% і зменшити тим самим розмір премій (на сьогодні, преміальні виплати у багатьох чиновників можуть становити до 300% від їх офіційної зарплати).

Концепція цієї системи була опублікована ще в травні поточного року. Згідно їй, оклад буде складати 70-80% заробітної плати, а варіативна частина, тобто премії, – 20-30%, не більше.

Також заявлено, що зміниться концепція оплати праці працівників сфери освіти. Як саме виглядає система, поки ще невідомо - в розробці. З програми Кабміну ясно тільки, що підвищувати зарплату педагогам планується поступово.

Крім того, йдеться про те, що в педвузах планується ввести "педагогічну інтернатуру" (по типу медичних) і окремо оплачувати працю вчителів-наставників.

Нововведення торкнуться і тренерів дитячо-юнацьких спортивних секцій, а також викладачів профосвіти і наукових працівників. Відзначається, що будуть вдосконалені механізми оплати праці.

Про зарплати медиків у програмі Кабміну йдеться що їх "забезпечать гідними умовами і рівнем оплати праці, соціальними гарантіями". Також обіцяють забезпечити підвищену оплату праці тим, хто задіяний у боротьбі з китайським вірусом.

Як ми повідомляли раніше, про підвищення зарплат лікарям заявив президент Володимир Зеленський. Мова про медиків, які працюють в установах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу).

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їх зарплати мізерні. Поки не запрацює нова система нарахування зарплат в 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні – зростуть вже з вересня", - повідомив президент 17 червня.

Військовослужбовцям мають намір зробити "американську" систему грошового забезпечення, що базується на ієрархії військових звань та вислуги років.

Шахтарям ж обіцяють виплатити заборгованості.

Раніше ми повідомляли, в Україні планують боротися з боржниками по комуналці більш жорсткими методами.

Хто не платить за рахунками за комунальні послуги, можуть позбавити водійських прав, можливості виїхати за кордон, користуватися зброєю і навіть ходити на полювання. Також збираються автоматично стягувати заборгованість з заробітної плати або за рахунок майна. Відповідний проект закону вже зареєстрований у Верховній Раді.

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, українцям озвучили нові розцінки і попередили про скасування пільг.

Як повідомила Politeka, тарифи на комуналку в Україні різко змінилися, нові цифри: "У порівнянні з квітнем..."

Також Politeka писала, що нововведення у боротьбі з боржниками довело українців до відчаю: "А завтра скажуть нирку віддай".