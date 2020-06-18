Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", показала соковитий образ, розбурхала фанатів

На кадрі Сьюзі позує в білому напівпрозорій білизні на мотузочках і з мереживами. Красуня оттопырила п'яту точку, сидячи на колінах на ліжку. Кортес спокусливо прикрила іншу свою гордість, але демонструвала золотисті "булочки" на камеру. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним, а сама дивилася цілеспрямовано в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Краса", "Чудово", "Топ", "Тільки для сміливих", "Богиня".

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес представила спокусливі кадри.

На знімках знаменитість блищала в ліфчику тілесного кольору з червоним мереживом. Також на моделі можна було помітити крихітні трусики.

Кортес наділу босоніжки золотого кольору на високій платформі і довгих шпильках.

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Модель разом з подругою вбралися в міні-бікіні різних кольорів. Ніколь вибрала яскраво-рожевий купальник, який натягнувся на її пишних грудей.

Плавки-бікіні цікаво сиділи на сідницях, скривившись, і майже не прикриваючи їх. Завершили образ золоті аксесуари.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес завдяки своїй пишній п'ятій точці, блиснула ще однією вражаючою частиною тіла.

Модель облягла вражаючі стегна в чорні шкіряні штани і блиснула соковитим бюстом в розхристаному піджаку забарвлення "зебра". Масивні годинники і довгі сережки доповнили ефектний образ.

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