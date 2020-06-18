Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, підкорила досконалостями фігури

Зірка постійно хвалиться ідеальною фігурою і доводить, що не дарма отримала титул найкрасивішої жінки, пише Politeka.net.

На одних з останніх знімків красуня зробила гарячі селфі в дзеркало. Калпо позувала на підлозі, всіляко вигинаючись і показуючи найсоковитіші місця.

Модель одягла коротку білу маєчку без білизни, що видно за виразними ознаками. Крім того, на одному з кадрів топік задрався і засвітив частину пишних грудей Олівії.

Сині джинси трималися на талії знаменитості, тим самим підкреслюючи її стрункість.

Босоніжки на шпильці і світлий педикюр також привертають погляд.

Знаменитість посміхалася і у неї був грайливий настрій. Поряд з Олівією стояв келих з якимось коктейлем, можливо, алкогольним.

За дев'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали зірку грайливим котиком і розкішною красунею.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в шкіряному платті, яке обтягнуло її шикарні форми.

На знімку зірка йшла по вулиці в туфельках - човниках, які підкреслили стрункість ніжок.

Пружна шкіра натягнулася на пишних принадах моделі, а також виділила її дуже струнку талію.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо наділа короткий, яскравий, блискучий комбінезон з великим декольте.

З великого вирізу в районі грудей ледь не випадали пишні принади без білизни.

Тонка талія, довгі, стрункі ніжки і яскрава посмішка - модель чудова.

Нагадаємо, найкрасивіша жінка планети Олівія Калпо розбурхала «проукраїнським» номером: «гаряча смуглянка»

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