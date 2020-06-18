Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, підкорила досконалостями фігури
Зірка постійно хвалиться ідеальною фігурою і доводить, що не дарма отримала титул найкрасивішої жінки, пише Politeka.net.
На одних з останніх знімків красуня зробила гарячі селфі в дзеркало. Калпо позувала на підлозі, всіляко вигинаючись і показуючи найсоковитіші місця.
Модель одягла коротку білу маєчку без білизни, що видно за виразними ознаками. Крім того, на одному з кадрів топік задрався і засвітив частину пишних грудей Олівії.
Сині джинси трималися на талії знаменитості, тим самим підкреслюючи її стрункість.
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Босоніжки на шпильці і світлий педикюр також привертають погляд.
Знаменитість посміхалася і у неї був грайливий настрій. Поряд з Олівією стояв келих з якимось коктейлем, можливо, алкогольним.
За дев'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі називали зірку грайливим котиком і розкішною красунею.
Нагадаємо, Олівія Калпо постала в шкіряному платті, яке обтягнуло її шикарні форми.
На знімку зірка йшла по вулиці в туфельках - човниках, які підкреслили стрункість ніжок.
Пружна шкіра натягнулася на пишних принадах моделі, а також виділила її дуже струнку талію.
Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо наділа короткий, яскравий, блискучий комбінезон з великим декольте.
З великого вирізу в районі грудей ледь не випадали пишні принади без білизни.
Тонка талія, довгі, стрункі ніжки і яскрава посмішка - модель чудова.
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