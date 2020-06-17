Зірки тільки пізніше зрозуміли, як прекрасні насправді

Деякі зірки, попри армію шанувальників і мільйонні доходи, залишаються при своїх комплексах

Познайоммось з зірками, які комплексують або комплексували з приводу своєї зовнішності.

Відома модель Кендалл Дженнер довгий час боролася з комплексами через проблемну шкіру, адже у підлітковому віці у неї було акне. Красуня відчувала себе ізгоєм, пише wfc.tv. Проте хороший догляд допоміг впоратися з цією проблемою.

Старша сестра Кендалл, Кім Кардашьян, соромилася власної зовнішності. Красуня в шкільні роки плакала через свою фігуру, адже вона вирізнялася з пишними грудьми і стегнами. Тому Кім навіть носила коригуючу білизну.

Тільки нещодавно Кардашьян полюбила себе і підкреслює свої достоїнства.

Кумир мільйонів Дженніфер Лопес в молодості соромилася своїх пишних форм. Зірка часто чула поради про те, що їй потрібно скинути вагу. Однак зараз співачка нікого не слухає і пишатися своєю зовнішністю.

Модель Белла Хадід, яку торік хірург назвав найкрасивішою дівчиною у світі, також має комплекси. Зірка завжди порівнювала себе зі старшою сестрою, Джіджі. Особливо модель соромилася своїх тонких брів. Тільки з віком Белла зрозуміла, що красива.

Співачка Селена Гомес соромиться своїх вух. Зірка запевняє, що у них дивна форма, тому воліє зачіски з розпущеними волоссям.

Нагадаємо, Кім Кардашьян постала в рожевому топі з пікантним вирізом в районі грудей. Верх обтягнув соковиті груди, які визирнули з розрізу. Довгі вузькі рукави обтягнули руки моделі.

Кім одягла вузьку спідничку в колір топа, яка виділила її пишні стегна.

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