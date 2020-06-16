Банки не завжди попереджають своїх клієнтів про зміну тарифів. Чи є це порушенням, пояснив НБУ
Як передає Politeka.net з посиланням на Фейсбук-сторінку Національного банку України, громадяни часто звертаються зі скаргами, що банки стягують різко збільшену комісію, при чому про підвищення останньої ніде не було ні слова.
"Уявіть ситуацію: клієнт має рахунок в банку X, він задоволений сервісом і умовами обслуговування. Клієнт переводить кошти на картку мамі, яка живе в іншому місті. Проте з подивом дізнається, що комісія за переказ зросла вдвічі. Чому з подивом? Тому що банк його про це не попередив", - йдеться в повідомленні.
При цьому НБУ акцентує - банки однозначно повинні попереджати клієнтів заздалегідь про зростання тарифів.
Зовнішність Алли Пугачової кардинально змінилася за одну важку ніч: "Таке не забувається"
"Нажерлася знову": Анастасія Волочкова вилізла з машини ногами догори, фото ганьби
Грошей на всіх немає, українців попередили про масове скасування пільг: хто потрапить під удар і за що доведеться платити
Українців можуть залишити без пенсій, виплат і субсидії, закон вже в Раді: розкрито небезпечний нюанс
"Це вимога законодавства. Банк повинен попередити клієнтів про зміни тарифів за 30 днів. Інакше - він порушує права клієнтів. Клієнт не повинен вишукувати інформацію", - наголошується в повідомленні.
У випадку, якщо банк вже "обдурив" таким чином, НБУ радить спочатку надіслати письмову скаргу на ім'я керівництва банку і дочекатися офіційної відповіді. Якщо банк не відповідає або намагається обійти аргументи клієнта, слід звертатися в НБУ.
Українці активно обговорюють ситуацію в коментарях під постом регулятора:
"Саме так! А до самих банків ви це доносите? Бо вони розміщують тільки в нетрях свого сайту і більше ніде, ні гу-гу про це! Схоже для "відмазки" в разі чого чи для галочки, так "чемно дбають" про 100% донесення інформації до клієнта"
"Це свавілля якесь"
"Що значить рекомендуєте? Ви регулятор, вимагайте"
Нагадаємо, банкомати в Україні зникнуть, експерт розкрив деталі: "Нацбанк хоче...".
Як повідомляла Politeka, помилка банкомату подарувала українцю зайві десятки тисяч: що чоловік зробив з грошима
Також Politeka писала, що рахунки українців заганяють в мінус, ПриватБанк зробив важливу заяву.