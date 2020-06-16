Що робити, якщо не було попередження

Банки не завжди попереджають своїх клієнтів про зміну тарифів. Чи є це порушенням, пояснив НБУ

Як передає Politeka.net з посиланням на Фейсбук-сторінку Національного банку України, громадяни часто звертаються зі скаргами, що банки стягують різко збільшену комісію, при чому про підвищення останньої ніде не було ні слова.

"Уявіть ситуацію: клієнт має рахунок в банку X, він задоволений сервісом і умовами обслуговування. Клієнт переводить кошти на картку мамі, яка живе в іншому місті. Проте з подивом дізнається, що комісія за переказ зросла вдвічі. Чому з подивом? Тому що банк його про це не попередив", - йдеться в повідомленні.

При цьому НБУ акцентує - банки однозначно повинні попереджати клієнтів заздалегідь про зростання тарифів.

"Це вимога законодавства. Банк повинен попередити клієнтів про зміни тарифів за 30 днів. Інакше - він порушує права клієнтів. Клієнт не повинен вишукувати інформацію", - наголошується в повідомленні.

У випадку, якщо банк вже "обдурив" таким чином, НБУ радить спочатку надіслати письмову скаргу на ім'я керівництва банку і дочекатися офіційної відповіді. Якщо банк не відповідає або намагається обійти аргументи клієнта, слід звертатися в НБУ.

Українці активно обговорюють ситуацію в коментарях під постом регулятора:

"Саме так! А до самих банків ви це доносите? Бо вони розміщують тільки в нетрях свого сайту і більше ніде, ні гу-гу про це! Схоже для "відмазки" в разі чого чи для галочки, так "чемно дбають" про 100% донесення інформації до клієнта"

"Це свавілля якесь"

"Що значить рекомендуєте? Ви регулятор, вимагайте"

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