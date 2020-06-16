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Бунт у центрі Києва спалахнула з новою силою, вулиця забарвилася в червоний: кадри хвилювань

Одеський активіст Сергій Стерненко разом з прихильниками влаштував протестну акцію під Шевченківським райсудом Києва, яка потім перейшла під будинок президента Володимира Зеленського, а також до місця передбачуваного проживання генпрокурора Ірини Венедиктової

У понеділок, 15 червня, Шевченківський районний суд Києва відправив Стерненка, звинуваченого у вбивстві, під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Про обрання такого запобіжного заходу раніше клопотали прокурори. При цьому представники захисту заявили, що мають намір подавати апеляцію.

На момент винесення вердикту під будівлею суду не вщухали заворушення. Прихильники обвинуваченого запалили фаєри, через що вся вулиця виявилася «пофарбована» в яскраво-червоний колір.

Виступаючи під домом Зеленського, Стерненко заявив, що головний суддя Шевченківського райсуду Києва, таки дасть пояснення і буде перегляд судового рішення - йдеться про зміну адреси домашнього арешту.

Біда в сім'ї Порошенка, політика терміново доставили в лікарню: що відомо на даний момент

В родині колишнього президента України Петра Порошенка сталося горе, в лікарні опинився його батько

Про це заявив політтехнолог Тарас Березовець у себе в Telegram-каналі.

«В Олексія Порошенка, батька Петра Порошенка стався геморагічний інсульт. Він знаходиться в одній з клінік Києва. Його стан оцінюється як стабільний», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що це не перший інсульт у батька Порошенка. У 2007-му він вже потрапляв до лікарні з аналогічним діагнозом. Тоді причиною було те, що чоловік важко працював.

Кабмін раптово вирішив змінити правила виплат: що буде з субсидіями і як отримати гроші

Український уряд заявив про бажання роздати громадянам готівку, але отримають гроші далеко не всі

Згідно з оновленим планом роботи уряду, серед довгострокових пріоритетів тепер є адресне надання житлових субсидій населенню. Ось саме вони будуть видаватися людям на руки за допомогою готівкового розрахунку.

Крім того, на адресну систему виплат переходять ті, хто опинився в складних життєвих обставинах. Разом з тим, малозабезпечених громадян будуть стимулювати шукати роботу або відкривати власну справу.

НБУ розігнав долар і євро в різні боки, з'явився новий курс валют: чого чекати в обмінниках

Курс валют в Україні 16 червня розірветься навпіл через гривню, яка змусить долар і євро розійтися в різні боки

Згідно з даними регулятора, долар подорожчав відразу на одинадцять копійок. До середини минулого дня, як запевняють в НБУ, долар піднявся ще вище, проте гривні вдалося відбити частину позицій. А от євро навпаки, втратить половину копійки.

100 доларів – 2684,4 гривні (+11,37)

100 євро – 3020,62 грн (-0,57).

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, українцям озвучили нові розцінки і попередили про скасування пільг.

Також Politeka писала, що Нацбанк кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається.