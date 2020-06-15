Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася фігурою в облягаючому одязі в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Поцілунки сонця…не небезпечні», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Астаф'єва позує в облягаючому одязі, демонструючи бездоганну фігуру. Знаменитість задерла руки і елегантно дивиться вгору. Звернемо увагу, що фотографом Астаф'євої виступила її близька подруга – ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

Її шанувальники не змогли пройти повз такої краси і буквально «розсипалися» в коментарях.

«Бомба», «Талія, загльяденье», «з такою-то талією нічого не небезпечно!», «богиня», «чудова Даша», пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як веселиться будинку без білизни перед подругою.

В цей раз співачка блиснула фігурою в домашньому вигляді перед подругою Сонею Плакидюк. Дівчата показали, як веселилися в президентському готелі та продемонстрували свої головні достоїнства. Яскравий кадр Соня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Так, українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі