Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася фігурою в облягаючому одязі в сітку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Поцілунки сонця…не небезпечні», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Астаф'єва позує в облягаючому одязі, демонструючи бездоганну фігуру. Знаменитість задерла руки і елегантно дивиться вгору. Звернемо увагу, що фотографом Астаф'євої виступила її близька подруга – ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такої краси і буквально «розсипалися» в коментарях.
«Бомба», «Талія, загльяденье», «з такою-то талією нічого не небезпечно!», «богиня», «чудова Даша», пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як веселиться будинку без білизни перед подругою.
В цей раз співачка блиснула фігурою в домашньому вигляді перед подругою Сонею Плакидюк. Дівчата показали, як веселилися в президентському готелі та продемонстрували свої головні достоїнства. Яскравий кадр Соня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Так, українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої.
Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі
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А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі