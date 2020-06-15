Стало відомо, на скільки може зрости мінімальна зарплата в Україні після закінчення карантину

Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Інтерфакс.

За її словами, вже у другому півріччі "мінімалка" може зрости більш ніж на 500 гривень.

"Я вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року треба підвищувати. Міністерство фінансів і Міністерство економіки здійснюють розрахунки, якою повинна бути ця зарплата. Те, що вона виросте не на 500 грн, це точно. Зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну ", – заявила вона в коментарі журналістам.

У Держстаті, в свою чергу, підкреслили, що середня номінальна зарплата в Україні за квітень 2020 року зменшилася на 8,9% порівняно з березнем. Тобто, розмір зменшився майже на тисячу гривень.

Згідно з розрахунками, які опублікував Держстат, середня номінальна заробітна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 склала 10430 грн. У березні, коли був оголошений карантин через пандемії, вона становила 11446 грн.

Також відомо, що реальна зарплата в Україні(з урахуванням інфляції) у квітні 2020 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилася на 0,4%, номінальна зросла на 1,6%.

У відомстві додають, що найвищу зарплату в квітні в Україні отримували в Києві 15278 грн, найнижчу — у Чернівецькій області (7560 грн).

найвищі зарплати платять у сфері «фінансова та страхова діяльність» — 20256 грн, найнижчі — «тимчасове розміщення та організація харчування» — 3500 грн. У цій сфері зарплати за квітень впали на 38%.

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