Стало відомо, при яких умовах українські пенсіонери зможуть отримувати по дві виплати

Про це пише 24 канал.

На сьогоднішній день 1,2 млн українців отримують мінімальну пенсію в розмірі 1638 гривень, і нинішня система не здатна забезпечити більше пільговиків виплатами.

Тому в Україні планують запустити накопичувальну пенсію систему, завдяки якій пільговики зможуть отримувати по дві виплати.

Пенсійна реформа, яка стартувала в 2017 році, знизила зобов'язання України перед своїми пенсіонерами: вік виходу на пенсію, як і розмір виплат залежать від страхового стажу.

"В Україні з кожним роком поступово підвищується необхідний страховий стаж для призначення пенсії. Зараз максимальний страховий стаж становитиме 35 років, щоб мати право на призначення пенсії", – розкрила нюанси глава департаменту Олена Охріменко ПФУ.

За словами глави профільного комітету Парламенту Галини Третьякової, накопичувальна система з 2023 року буде існувати паралельно з солідарною. Відповідно, українці зможуть інвестувати частину своїх доходів у приватні ПФУ, і через час отримувати пенсію з декількох джерел.

"Якщо ми не введемо накопичувальний рівень, то ситуація в солідарній системі буде погіршуватися. Але і запускати її ризиковано. Поки що немає інструментів контролю – це непередбачувано. Про це говорять і всі міжнародні структури: Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, МВФ", - підкреслила нардеп.

Але країна поки не готова до повного переходу на накопичувальну систему, оскільки ми бідні. І експерти впевнені, що запуск такої системи - питання виживання держави.

"Це вже не питання заощаджень. Це питання виживання! Це ваша приватна пенсія. Можете робити з нею, що захочете. Ви ні від кого не залежите. Якщо щось і трапиться з вами, то це як і приватна власність успадковується. Ви розумієте скільки у вас грошей і яка буде ваша приватна пенсія", – пояснив голова Асоціації недержавних пенсійних фондів Григорій Овчаренко.

Що стосується розміру пенсії, то він буде залежати від суми щомісячних внесків, тривалості вкладів і відсотків річних. Але на сьогоднішній день більшість українців накопичувальної системи не дуже довіряють, оскільки бояться втратити гроші.

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