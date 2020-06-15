Курс валют вдарить по всіх фронтах, долар і євро знову злетіли: НБУ попередив українців

Курс валют в Україні 15 червня виявить справжнє обличчя долара і євро, які буквально "затопчуть" гривню.

Так, національний регулятор вирішив несподівано послабити позиції гривні, з-за чого та прогнеться під доларом і євро вже в перший робочий день тижня.

зокрема, по відношенню до долара Національний банк послабив гривню на тринадцять копійок, а по відношенню до євро всього на три копійки.

Регулятор встановив курс валют на понеділок, 15 червня, на наступному рівні:

100 американських США – 2673,03 гривень (+0,13)

100 євро – 3021,19 гривень (+0,039)

Ситуація на кордоні з Польщею загострюється, у пастці опинилися тисячі українців: кадри колапсу

На українському кордоні утворилися величезні черги з-за заробітчан, які хочуть потрапити до Польщі.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби, передає Politeka.

«Щодня спостерігаємо збільшення кількості громадян, які вибирають цей перехід для перетину кордону з Республікою Польща. За добу через пункт пропуску «Шегині» на вхід і на вихід слід від 3 до 3,5 тисяч осіб. Варто зазначити, що протягом останніх днів кількість подорожніх, наступних за кордоном, зростає», - йдеться в повідомленні.

Також у Держприкордонслужбі уточнили, що причиною утворення черги стала польська сторона.

МОЗ заявив про нові правила карантину з 15 червня, є важливий нюанс: "всі повинні мати..."

З 15 червня Кабінет міністрів запроваджує нові правила карантину для пасажирів, які прилітають в Україну

Як повідомляє Politeka.net, про обмеження при міжнародних перельотах під час брифінгу розповів Максим Степанов.

Після відновлення авіасполучення країни світу розділяться на "червоні" і "зелені", правила для яких будуть відрізнятися. У "червону" входять ті держави, де дуже висока захворюваність, ще гірше, ніж в Україні. Глава Моз Максим Степанов назвав конкретні цифри, за якими чиновники будуть ділити країни:

"Ми це робимо за показником кількості активних випадків захворювань на 100 тисяч населення. Цей показник ми будемо встановлювати на рівні 40 на 100 тис. населення. Країни з великим показником ‒ "червона" зона, з меншим ‒ "зелена".

Для іноземців, які захочуть прилетіти в Україну, Кабмін вводить ще одне важливе правило - обов'язкова наявність медичного поліса.

Нагадаємо, правила карантину раптово вирішили змінити, Шмигаль попередив українців: "з 15 червня можна буде...".

Як повідомляла Politeka, людям довелося товпитися в переповненій електричці з Києва, фото: "Полум'яний привіт від працівників ЗАЛІЗНИЧНОГО".

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